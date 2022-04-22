Російські окупанти роблять все можливе для того, щоб завдати українському народові якомога більше болю. Та ми маємо пам'ятати, що ті герої, які віддали своє життя за нас, хотіли б, щоб ми жили. Щоб жили на зло російському диктаторові.

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Олексій Дурнєв закликав українців жити

Сотні тисяч наших земляків зараз перебувають в окупації. Ще сотні тисяч картають себе за бажання жити, відчувають провину за те, що у безпеці. Та ми не маємо права здаватися, мусимо жити та відбудовувати країну. Ми маємо зберегти Україну.

"Зараз вам може здаватися, що все скінчено, ваш світ зруйнований. Але це не так. Ви живі, ви дихаєте. Маєте важливих людей, події, мрії. Ви маєте доступ до інтернету, можете сміятися. Звичайно, ми всі багато втратили і це боляче. Але повинні повертатися до звичного життя, наскільки це можливо. Будь ласка, пийте чай у вашому улюбленому кафе, якщо воно відкрите, та гуляйте з собакою, якщо над вами не свистять ракети", – сказав Олексій.

Дурнєв наголосив, що це підтримка України, адже всі ті, хто загинув від рук російських окупантів, прагнули, щоб наша країна та її народ жили.

Дихайте свіжим повітрям, дивіться кіно, смійтеся, готуйте їж. Не звинувачуйте себе за те, що ви живі та здатні усміхатися. Ви повинні продовжувати жити заради тих людей, яких вбили орки. Вони хотіли б, щоби ви жили. ЗСУ хочуть, щоб ви жили. То чому ви соромитесь? Ми боремося за нашу свободу всіма способами. Це й підтримка економіки, активна соціальна позиція. Живіть покидькам на зло!

– підсумував блогер.

Зазначимо, сам Дурнєв родом з Маріуполя, який зараз перебуває в блокаді. Зараз там перебувають його родичі, з якими немає зв'язку. Олексій не знає, яка їхня доля. Щодня в місті гинуть мирні мешканці. Чоловік наголосив, що він готовий долучитися до відбудови Маріуполя, коли місто деблокують. Блогер планує говорити про знищений ущент Маріуполь на міжнародному рівні й сподівається на гранти від Європи.