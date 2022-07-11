На демонстрацию подбитой российской техники "Украина – щит Европы" Алексей Дурнев, Андрей Бедняков и Антон Птушкин приглашают на 18.00, локация – Latenska Plan. Мужчины призывают прийти украинцам на выставку, а также взять за компанию своих друзей-чехов. Так они хотят показать, что украинцы делают с теми, кто посягает на их землю, а также показать последствия реальной войны, которая не где-то далеко.
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На общем фото три украинских ведущих стоят на фоне сгоревшего танка. Антон Птушкин отметил, что через 54 года после "Пражской весны" российские танки снова стоят в Чехии. Правда, они уже никогда не сдвинутся с места.
Антон Птушкин, Андрей Бедняков и Алексей Дурнев в Праге / Фото из инстаграм-сторис
Российская подбитая техника в Праге / Фото из инстаграмм-сторис Птушкина
Российские танки в Праге на демонстрации / Фото с инстаграмм-сторис
У ведущих россия забрала дом
- Антон Птушкин потерял дом еще в 2014 году – мужчина родом из Луганска, который сейчас находится под оккупацией россиян. Оттуда ему удалось эвакуировать его маму.
- Андрей Бедняков родом из Мариуполя, хотя давно живет в Киеве. Под оккупацией россиян в марте и апреле находилась его родная сестра с мамой. К сожалению, мать там умерла из-за осложнений со здоровьем. Женщину удалось вывезти, чтобы не хоронить во дворе Мариуполя. Бедняков до сих пор тяжело переживает потерю дома, города и родного человека.
- Алексей Дурнев – тоже родом из Мариуполя. Первые недели апреля он не мог связаться с тетей и двоюродным братом, оставшимся в оккупации. Какая сейчас их судьба – неизвестно. Ведущий отмечал, что он готов присоединиться к восстановлению Мариуполя, когда город деблокируют.