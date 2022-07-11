На демонстрацію підбитої російської техніки "Україна – щит Європи" Олексій Дурнєв, Андрій Бєдняков та Антон Птушкін запрошують на 18:00, локація – Latenska Plan. Чоловіки закликають прийти українцям на виставку, а також взяти за компанію своїх друзів-чехів. Так вони хочуть показати, що українці роблять з тими, хто посягає на їхню землю, а також показати наслідки реальної війни, яка не "десь далеко".

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На спільному фото троє українських ведучих стоять на тлі згорілого танку. Антон Птушкін зазначив, що через 54 роки після "Празької весни" російські танки знову стоять у Чехії. Щоправда, вони вже ніколи не зрушать з місця.



Антон Птушкін, Андрій Бєдняков та Олексій Дурнєв у Празі / Фото з інстаграм-сторіс



Російська підбита техніка у Празі / Фото з інстаграм-сторіс Птушкіна



Російські танки у Празі на демонстрації / Фото з інстаграм-сторіс

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