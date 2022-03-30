На відміну від багатьох зіркових друзів Олексій Дурнєв не журиться в мережі, а підтримує бойовий дух українців. Він вірить у нашу перемогу та запевняє, що долучиться до підняття рідного Маріуполя з руїн.
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Як Дурнєв буде відбудовувати Маріуполь
Ютуб-блогер з 788-тисячною аудиторією хоче створити фонд, долучити до нього відомих маріупольців і взятися, наприклад, за культурні будівлі. Він планує говорити про знищений ущент Маріуполь на міжнародному рівні й сподівається на гранти від Європи.
Я тішуся думкою, що після перемоги ми поїдемо в Маріуполь і будемо робити все для того, щоб якнайшвидше відновити це прекрасне місто… Разом ми щось вигадаємо, воно спрацює. Відновимо, буде ще краще,
– запевнив Олексій Дурнєв.
Що Дурнєв говорив про Маріуполь
- У Маріуполі залишилися рідні зірки – тітка та двоюрідний брат, з якими немає жодного зв'язку. Хресній Дурнєва вдалось вирватися з оточення тільки 17 березня і вивести з собою сина.
- Хоч у Маріуполі блогер був два роки тому, зараз як ніколи часто згадує про нього. Його найприємніший спогад – 1 вересня в міському ліцеї, де він почувався як у серіалі "Беверлі-Гіллз".