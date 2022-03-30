На відміну від багатьох зіркових друзів Олексій Дурнєв не журиться в мережі, а підтримує бойовий дух українців. Він вірить у нашу перемогу та запевняє, що долучиться до підняття рідного Маріуполя з руїн.

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Як Дурнєв буде відбудовувати Маріуполь

Ютуб-блогер з 788-тисячною аудиторією хоче створити фонд, долучити до нього відомих маріупольців і взятися, наприклад, за культурні будівлі. Він планує говорити про знищений ущент Маріуполь на міжнародному рівні й сподівається на гранти від Європи.

Я тішуся думкою, що після перемоги ми поїдемо в Маріуполь і будемо робити все для того, щоб якнайшвидше відновити це прекрасне місто… Разом ми щось вигадаємо, воно спрацює. Відновимо, буде ще краще,

– запевнив Олексій Дурнєв.

Нагадаємо, співачка Jerry Heil теж обіцяє відбудувати рідний Васильків. Вона каже, що готова власноруч класти цеглу, адже там – 80% її душі.

Що Дурнєв говорив про Маріуполь