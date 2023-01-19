"Завжди з тобою": "Пташка" Катерина Поліщук зворушила новим татуюванням, яке присвятила батькам

Парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" зробила нові татуювання та показала їх в мережі. Ці малюнки дівчина присвятила своїм батькам.

Парамедикиня та поетеса Катерина Поліщук з позивним "Пташка" поділилась з шанувальниками новиною – вона зробила нові татуювання. Ці малюнки на тілі дівчина присвятила особливим людям.

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"Пташка" показала нові татуювання

Катерина Поліщук показала, що зробила два нових татуювання. На одній руці у неї напис "Завжди з тобою. Твій тато", а на іншій – "Завжди з тобою. Твоя мама". Ці зворушливі малюнки зроблені почерком її батьків, тому є дуже особливими для захисниці. Але "Пташка" поділилась, що мама не дуже позитивно сприйняла тату.

Це татуювання почерком мами і тата. Сподіваюся, колись вони зрозуміють, бо поки я получила від мами. Я просто залишу це тут,

– зізналась Катерина.



Тату "Пташки" / Фото з інстаграм-сторіз

Зіркові патріотичні татуювання

Військовий та ведучий Даніель Салем зробив татуювання в Одесі. У нього на грудях орнамент вишиванки у чорно-червоних кольорах – боєць називає малюнок своєю новою бронею.

Блогерка Даша Квіткова зробила одразу кілька патріотичних малюнків на тілі – синю та жовту скріпки, переплетені у формі серця, а також карту України під грудями.

Музична продюсерка Олена Мозгова також наважилася на патріотичне тату. Жінка набила на руці потужне татуювання на усю праву руку. На тлі чорних орнаментів квітів і блакитної стрічки зображений тризуб з шаблею посередині.