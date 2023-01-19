Парамедикиня и поэтесса Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась с поклонниками новостью – она сделала новые татуировки. Эти картинки на теле девушка посвятила особым людям.

Читайте также "Мисс Украина Вселенная" объяснила вирусное видео, где она отошла от россиянки: что тогда произошло

"Пташка" показала новые татуировки

Екатерина Полищук показала, что сделала две новые татуировки. На одной руке у нее надпись "Всегда с тобой. Твой папа", а на другой – "Всегда с тобой. Твоя мама". Эти трогательные рисунки сделаны почерком ее родителей, поэтому очень особенны для защитницы. Но "Пташка" поделилась, что мама не очень положительно восприняла папу.

Это татуировка почерком мамы и папы. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, потому что пока я получила от мамы. Я просто оставлю это здесь,

– призналась Екатерина.



Тату "Пташки" / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, недавно Екатерина Полищук поделилась собственным стихом о величии Украины и мести врагам, написанной в русском плену. Чувственную декламацию она записала на видео.

Звездные патриотические татуировки