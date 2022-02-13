Просто сказати правду, – Тимур Мірошниченко про звинувачення у фальсифікації голосів Нацвідбору

Ведучий Нацвідбору Тимур Мірошниченко після хвилі критики на його адресу пояснив, чому у прямому ефірі відбулася плутанина під час оголошення результатів глядацького голосування.

Оскільки Тимур декілька разів помилявся під час оголошення балів від глядачів, то у багатьох виникли сумніви щодо чесності Нацвідбору.

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Тимур Мірошниченко про фінал Нацвідбору

Оскільки саме Тимур оголошував результати голосування, то до нього виникло чи не найбільше запитань: "Розумію, що крайнім вийшов я, тому вважаю за потрібне просто сказати правду. Як все було".

Ведучий вкотре зазначив, що результати голосування з конверта побачив лише на сцені. Вони виглядали так:

список учасників у порядку їхніх виступів;

оцінки журі;

бали від глядачів;

загальний результат.

Цифри у кожній колонці розкидані, а не одна за одною, але там все зрозуміло. Я починаю їх озвучувати: "1 бал – Michael Soul, 2 бали – Our Atlantic...". І тоді в навушниках чую ґвалт, нібито я неправильно озвучую результати й 2 бали отримує Cloudless,

– пояснив Тимур.

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Оскільки все відбувалося в прямому ефірі, Мірошниченко намагався швидко розібратися в ситуації. Він бачив перед собою не ті результати, які редактори диктували у навушник, тому оголошував бали з листочка, який винесли на сцену: "Поки в редакторській була паніка, бо ніхто не міг зрозуміти, де правильні результати, мене просили "йти за вухом". Тому й потім озвучував оцінки, які мені диктували. Через декілька хвилин (які для мене були вічністю) редактори розуміють, що спочатку я оголошував правильні бали. Тому й склалася така ситуація. Таблицю з результатами намагалися виправити наживо, але вона зависала і не поверталася".

Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я "той йолоп, що 8 цифр не може озвучити", довіра до підсумкових балів падає, хейт "заливає" всі можливі щілини. Шкода, що прекрасне свято музики та дійсно крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені,

– поділився Мірошниченко.



Тимур Мірошниченко / Фото з інстаграму ведучого

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне

Представником України на пісенному конкурсі Євробачення-2022 стала Alina Pash.

Одразу після фіналу букмекери спрогнозували артистці 2 місце у фіналі конкурсу, який відбудеться в Турині.

А в мережі неоднозначно реагують на перемогу Аліни в Нацвідборі. Все через те, що вона відвідувала окупований Крим у 2015 році.

, після завершення прямого ефіру гурт Kalush Orchestra, якому до перемоги не вистачило одного балу, просив представників Суспільного та аудиторської компанії, яка проводила підрахунок голосів, показати листок з результатами. Однак, за словами музикантів, перед ними просто закрили двері. Тому колектив підозрює, що результати фіналу могли бути сфальсифікованими

Текст публікації Тимура Мірошниченка:

Ганьбити тут. Розумію, що крайнім вийшов я, тому вважаю за потрібне просто сказати правду. Як усе було.

Результати голосування з конверта ми справді побачили лише на сцені. Це список учасників у порядку їхнього виступу. Далі є 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат. Тобто цифри у кожній колонці розкидані, а не одна за одною. Але там усе зрозуміло. Я їх починаю озвучувати: "1 бал – Michael Soul, 2 бали – Our Atlantic…". І раптом починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали й що 2 отримує Cloudless. Намагаюсь розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки в редакторській паніка, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять "йти за вухом". Тому я озвучую оцінки, які мені диктують. Аж поки не минає декілька хвилин (для мене вони були вічністю) і в редакторській все ж розуміють, що від початку я озвучував таки правильні бали. І треба починати все спочатку. Тому й склалася така ситуація в ефірі. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається.



Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я "той йолоп, що 8 цифр не може озвучити", довіра до підсумкових балів падає, хейт "заливає" всі можливі щілини. Шкода, що прекрасне свято музики і дійсно крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені.



Результати голосування журі ми мали на руках задовго до завершення глядацького голосування. Результати голосування глядачів ми отримали вже в конверті на ваших очах. І нехай не з першої спроби, але в ефірі я озвучив саме ті оцінки, які були в тому папірці, завіреному аудиторами.



Я за правду. І Євробачення для мене більше, ніж робота. Це частина мене, мого життя. Так, в ефірі все вийшло не так ідеально, але ми намагалися створити свято, відірвати хоча б на декілька годин усіх від тривожних новин. Тому я хочу перепросити за цей епізод. Нехай це буде найгіршим, що може зіпсувати нам настрій в ці непрості часи для нашої країни.



І намагаймося бути добрішими та стриманішими по відношенню одне до одного! Усім мир.