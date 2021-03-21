Відома українська телеведуча Катя Осадча днями відправилась в Грузію для зйомок. Зірка поділилась новими яскравими фото з прогулянки та продемонструвала стильний образ.

Українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться фото зі своїми прихильниками. Під час поїздки в Грузію для зйомок зірка не припиняє показувати яскраві кадри.

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Нові фото Каті Осадчої з Грузії

Наступною зупинкою телеведучої після Тбілісі став край Кахетія. Для прогулянки містом вона обрала надзвичайно стильний образ. Катя Осадча постала перед камерою в білій блузці з рюшами та широких джинсах. Зверху зірка одягнула довге помаранчеве пальто, яке додало яскравості аутфіту.

Телеведуча завжди доповнює look головним убором, тому й цей раз не став винятком. Цього разу вона обрала блакитний капелюх. Вбрання зірка поєднала з білими черевиками на масивній підошві.

Волосся Катя Осадча зібрала в низький хвіст. На обличчі вона зробила гарний макіяж, що вдало завершив образ. Зірка нафарбувала очі темними тінями, а губи злегка підкреслила рожевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прихильники поділилися враженнями від подорожі Грузією Осадчої в коментарях:

Яка краса;

Гарна країна і нереальна жінка;

Красуня;

Неймовірно красива;

Колір пальто дуже пасує.

Нагадаємо, Катя Осадча раніше розповідала про локдаун в Грузії. Вона показала фото на спорожнілих вулицях та зізналась, що країна досі оговтується від умов пандемії коронавірусу.