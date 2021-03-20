Ведуча Катя Осадча відправилася на зйомки в гостинну Грузію. Перед роботою зірка встигла прогулятися спорожнілим центром Тбілісі та зізналася, що країна все ще оговтується від локдауну.

Попри спалах коронавірусу, Катя Осадча полетіла за кордон. У Грузії, в якій лише нещодавно скасували локдаун, вона відчула всі суворі реалії мандрівок в умовах пандемії та поділилася враженнями з шанувальниками.

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Катя Осадча про мандрівку в Грузію

Ведуча повідомила, що орієнтована на туризм Грузія поступово скасовує суворі обмеження та оговтується після локдауну:

відкриваються ресторани та магазини, однак багато закладів закрито назавжди;

діє комендантська година – 21 години вечора до 5 ранку заборонено виходити з дому.

Катя Осадча зізналась, що не звикла гуляти безлюдними вулицями, бачити чимало порожніх приміщень в самому серці Тбілісі та приходити в готель до 21 години вечора. Однак як їй, так й іншим туристам варто звикати до нових реалій.

"Незвично бачити пусті вулиці і найнезвичніше – поспішати в готель до 21, як колись в дитинстві додому, аби мама не сварила. Світ дуже змінився, і нам потрібно вчитися по-новому мандрувати, дотримуватися нових правил і не забути здати ПЛР на третій день перебування", – наголосила зірка.

Фото Каті Осадчої з Грузії

Для денної прогулянки містом Тбілісі ведуча обрала комфортний повсякденний образ. Вона була одягнена в чорні приталені штани, блискучий пуховик рожевого кольору та масивні білі кросівки. Волосся знаменитість зібрала в тугий хвіст, а обличчя без косметики приховала за великими сонцезахисними окулярами.

Катя Осадча показала 1,6-мільйонній аудиторії спорожнілі вулиці столиці Грузії та відомі культурні пам'ятки, біля яких тепер не побачиш натовпу туристів. Судячи з фото, навіть попри наявність карантинних обмежень ведуча в захваті від мандрівки.

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Нагадаємо, востаннє Катя Осадча була за кордоном на початку січня, коли в Україні запровадили локдаун. Тоді вона полетіла в Дубаї з Юрієм Горбуновим, залишивши синів вдома. В ОАЕ зірка каталася на яхті та демонструвала розкішні образи на тлі заходу сонця.