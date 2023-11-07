Хоче ускладнити життя, – відомий продюсер припустив, чому Кондратюк не мириться з Козловським

Михайло Ясинський прокоментував конфлікт між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком. Він зізнався, що вбачає приховані причини їхніх сварок.

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зізнався, що не впевнений, заради чого відбувається увесь конфлікт між військовим та його колишнім наставником. Адже зараз у Кондратюка немає підопічних, для яких цей випадок міг би стати уроком.

До слова Відомий продюсер натякнув, що Кондратюк несправедливо виграв суди у Віталія Козловського

Чому Кондратюк не йде на мирову

На думку Ясинського, на той час, коли відбувались суди, не розбиралися до кінця у всій ситуації. Тому могли очікувати просто виплату певної суми й подальше забування конфлікту – та цього не сталося. Проблема також у рівнях Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка.

Віталік дуже відкрита, романтична, молода, з юною душею людина. Чомусь вона пішла на зарубу з людиною, яка сиділа в команді, вибачте, "Що? Де? Коли?". Тобто ця людина досить потужна й інтелектуальна. В принципі, йому б і зараз, на мій погляд, не треба було йти на цей діалог із Кондратюком, не маючи поруч людини відповідного рівня. Тобто потужного, досвідченого юриста,

– вважає Михайло Ясинський.

Також продюсер зазначає, що, ймовірно, увесь конфлікт не про гроші. Можливо, між наставником і підопічним сталось щось більше, якщо виникла така образа. Михайло назвав поведінку Кондратюка некоректною, а поведінку Віталія – непродуманою.

"Тут скоріше йдеться про те, що Кондратюку не хочеться заробляти. Він зовсім про інше. Він хоче ускладнювати життя Віталіка. Не можна заробити з артиста, який не заробляє. Де інтерес? Де вигода? Її нема. Це виключно емоційна складова двох людей, які щось не поділили. І нікому незрозуміло", – додав Ясинський.

Якби продюсер був на місці Ігоря Кондратюка, він хотів би розв'язати ситуацію так, щоб кожному було комфортно: "Навіть не уявляю, як живеться Кондратюку, який знає, що десь страждає людина, яка з ним працювала".

"Слава – Ясинському": дивіться відео онлайн

Ігор Кондратюк не погодився на мирову