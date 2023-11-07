Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский признался, что не уверен, ради чего происходит весь конфликт между военным и его бывшим наставником. Ведь сейчас у Кондратюка нет подопечных, для которых этот случай мог стать уроком.

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По мнению Ясинского, в то время, когда проходили суды, не разбирались до конца по всей ситуации. Поэтому могли ожидать просто выплату определенной суммы и дальнейшее забывание конфликта, но этого не произошло. Проблема также в уровнях Виталия Козловского и Игоря Кондратюка.

Виталик очень открытый, романтичный, молодой, с юной душой человек. Почему-то он пошел на зарубу с сидящим в команде человеком, простите, "Что? Где? Когда?". То есть этот человек достаточно мощный и интеллектуальный. В принципе, ему бы и сейчас, по моему мнению, не нужно было идти на этот диалог с Кондратюком, не имея рядом человека соответствующего уровня. То есть мощного, опытного юриста,

– считает Михаил Ясинский.

Также продюсер отмечает, что, по всей вероятности, весь конфликт не о деньгах. Возможно, между наставником и подопечным произошло нечто большее, если возникло такое оскорбление. Михаил назвал поведение Кондратюка некорректным, а поведение Виталия – непродуманным.

"Здесь скорее речь идет о том, что Кондратюку не хочется зарабатывать. Он совсем о другом. Он хочет усложнять жизнь Виталика. Нельзя заработать с не зарабатывающего артиста. Где интерес? Где выгода? Ее нет. Это исключительно эмоциональная составляющая двух людей, которые что-то не поделили. И никому непонятно", – добавил Ясинский.

Будь продюсер на месте Игоря Кондратюка, он хотел бы разрешить ситуацию так, чтобы каждому было комфортно: "Даже не представляю, как живется Кондратюку, который знает, что где-то страдает человек, который с ним работал".

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