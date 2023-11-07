Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зізнався, що не впевнений, заради чого відбувається увесь конфлікт між військовим та його колишнім наставником. Адже зараз у Кондратюка немає підопічних, для яких цей випадок міг би стати уроком.

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На думку Ясинського, на той час, коли відбувались суди, не розбиралися до кінця у всій ситуації. Тому могли очікувати просто виплату певної суми й подальше забування конфлікту – та цього не сталося. Проблема також у рівнях Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка.

Віталік дуже відкрита, романтична, молода, з юною душею людина. Чомусь вона пішла на зарубу з людиною, яка сиділа в команді, вибачте, "Що? Де? Коли?". Тобто ця людина досить потужна й інтелектуальна. В принципі, йому б і зараз, на мій погляд, не треба було йти на цей діалог із Кондратюком, не маючи поруч людини відповідного рівня. Тобто потужного, досвідченого юриста,

– вважає Михайло Ясинський.

Також продюсер зазначає, що, ймовірно, увесь конфлікт не про гроші. Можливо, між наставником і підопічним сталось щось більше, якщо виникла така образа. Михайло назвав поведінку Кондратюка некоректною, а поведінку Віталія – непродуманою.

"Тут скоріше йдеться про те, що Кондратюку не хочеться заробляти. Він зовсім про інше. Він хоче ускладнювати життя Віталіка. Не можна заробити з артиста, який не заробляє. Де інтерес? Де вигода? Її нема. Це виключно емоційна складова двох людей, які щось не поділили. І нікому незрозуміло", – додав Ясинський.

Якби продюсер був на місці Ігоря Кондратюка, він хотів би розв'язати ситуацію так, щоб кожному було комфортно: "Навіть не уявляю, як живеться Кондратюку, який знає, що десь страждає людина, яка з ним працювала".

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