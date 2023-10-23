Водночас Кондратюк заперечив це. Він зазначив, що згідно з виконавчим провадженням, на його користь стягується 1/5 частина зарплатні Віталія, тобто 20%, а не вся сума. Тепер у публічний простір із заявою вийшов Віталій Козловський. Він хоче "підписати мирову", щоб більше не бути "уособленням ганебного срачу".

Важливо Багатомільйонні борги й порушення закону: все що відомо про конфлікт Кондратюка та Козловського

Козловський хоче підписати "мирову" з Кондратюком

Віталій зазначив, що всі попередні роки продюсер відмовлявся від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. Тож тепер він вирішив звернутися до нього в публічному просторі. Артист запропонував Кондратюку зустрітися, поговорити, підписати "мирову" і припинити цю ворожнечу, оскільки хоче бути "прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером, а не уособленням ганебного срачу".

Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали,

– сказав Віталій.

Водночас виконавець наголосив, що мирова не означає забути борги.

Пропозиції Віталія Козловського:

Зустріч і домовленість. Сплата згідно з рішеннями суду декількома (3-4) платежами впродовж 2 років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні. Розв'язання питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару. Ми тиснемо один одному руки, вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани засудили Кондратюка й підтримали Віталія, вони вважають його вчинок гідним.

Наталка Денисенко : "Дуже достойний крок, Віталік. Ось такі пропозиції мали б звучати від Ігоря Кондратюка";

: "Дуже достойний крок, Віталік. Ось такі пропозиції мали б звучати від Ігоря Кондратюка"; Аліна Доротюк : "Підтримую. Молодець";

: "Підтримую. Молодець"; "Якщо вирішувати в рівних умовах, то хай Кондратюк іде на війну і тоді все на рівних умовах. А не так, що один воює, захищає Кондратюка та його сім'ю, а Кондратюк сидить в теплій квартирі та отримує гроші, списуючи зарплатню військового";

"Прикро, що ця історія тягнеться так довго. Уявляю, як вона морально тисне на Віталія та виснажує його. Бажаю йому, щоб це все скоріше закінчилося";

"Гідний вчинок, надіюсь Ігор вас почує".

Скільки Козловський винен Ігорю Кондратюку