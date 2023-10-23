Водночас Кондратюк заперечив це. Він зазначив, що згідно з виконавчим провадженням, на його користь стягується 1/5 частина зарплатні Віталія, тобто 20%, а не вся сума. Тепер у публічний простір із заявою вийшов Віталій Козловський. Він хоче "підписати мирову", щоб більше не бути "уособленням ганебного срачу".
Важливо Багатомільйонні борги й порушення закону: все що відомо про конфлікт Кондратюка та Козловського
Козловський хоче підписати "мирову" з Кондратюком
Віталій зазначив, що всі попередні роки продюсер відмовлявся від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. Тож тепер він вирішив звернутися до нього в публічному просторі. Артист запропонував Кондратюку зустрітися, поговорити, підписати "мирову" і припинити цю ворожнечу, оскільки хоче бути "прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером, а не уособленням ганебного срачу".
Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали,
– сказав Віталій.
Водночас виконавець наголосив, що мирова не означає забути борги.
Пропозиції Віталія Козловського:
- Зустріч і домовленість.
- Сплата згідно з рішеннями суду декількома (3-4) платежами впродовж 2 років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні.
- Розв'язання питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару.
- Ми тиснемо один одному руки, вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани засудили Кондратюка й підтримали Віталія, вони вважають його вчинок гідним.
- Наталка Денисенко: "Дуже достойний крок, Віталік. Ось такі пропозиції мали б звучати від Ігоря Кондратюка";
- Аліна Доротюк: "Підтримую. Молодець";
- "Якщо вирішувати в рівних умовах, то хай Кондратюк іде на війну і тоді все на рівних умовах. А не так, що один воює, захищає Кондратюка та його сім'ю, а Кондратюк сидить в теплій квартирі та отримує гроші, списуючи зарплатню військового";
- "Прикро, що ця історія тягнеться так довго. Уявляю, як вона морально тисне на Віталія та виснажує його. Бажаю йому, щоб це все скоріше закінчилося";
- "Гідний вчинок, надіюсь Ігор вас почує".
Скільки Козловський винен Ігорю Кондратюку
- Внаслідок порушення авторських прав у 2022 році співак був винен колишньому наставнику 300 тисяч доларів. До того ж Кондратюк вимагав від артиста ще по 5 тисяч доларів за кожну виконану пісню. За словами Віталія, до мобілізації він виплатив всі гроші, проте під час служби в ЗСУ борг знову з'явився. Так, виконавцю залишилося віддати ще 2 мільйони.
- Водночас продюсер зауважив, що співак повернув йому лише 2% від усієї суми: "За 2019 рік сплатив 0,00 грн; 2020 рік – 0,00 грн; 2021 рік – 28627,11 грн; 2022 рік – 4981,22 грн; і 2023 рік – 9194,96 грн. Поки що загалом аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував".