Віталій Козловський ще студентом виграв у телепрограмі "Караоке на майдані", звідки автоматично став учасником першого сезону вокального проєкту "Шанс". Відтоді його під своє крило забрав продюсер шоу Ігор Кондратюк, розповідає 24 Канал.

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Коли виник конфлікт та яка його причина

Близько 10 років Ігор Кондратюк був наставником Козловського. У той період були створені пісні "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаєш" та інші. Авторські права на ці треки належать Ігорю Кондратюку, а саме "Українській музичній видавничій групі".

У 2012 році Віталій Козловський розриває контракт з Кондратюком. У мережі з'явилась інформація, наче через це продюсер подав на колишнього підопічного до суду, але це не так. Все тому, що вже після завершення співпраці музикант виконував пісні, написані у період роботи з Кондратюком.



Козловський і Кондратюк / Фото з соцмереж

Власне через авторські права між чоловіками й виник конфлікт. За словами Віталія Козловського, він сподівався на мирне розв'язання цих питань, але Кондратюк начебто відмовлявся зустрітися. Після цього й "полетіли" судові позови від продюсерської групи Кондратюка за порушення авторських прав. В усіх справах Козловський програв.

У 2022 році Віталій Козловський стверджував, що він винен колишньому наставнику 300 тисяч доларів. Окрім цього, Кондратюк начебто вимагав від експідопічного ще по 5 тисяч доларів за кожну пісню.

Кондратюк – підла людина!… На мені висять мільйони, які я повинен йому заплатити. Я не користуюся картками, тому що будь-яка цифра, 100 гривень, 50, які потраплять на цю карту, відразу будуть заарештовані, – казав музикант.

Чому справа знову стала гучною

У зв'язку з мобілізацією Віталія Козловського, питання боргів стало загостреним. Вже раніше Кондратюк казав, що не прощатиме співаку боргів попри те, що той воює.

Тиждень тому Вадим Лисиця заявив, що Козловський віддає "левову частину" своєї військової зарплатні на потреби колишнього продюсера. Про це стали висловлюватися публічні люди, тому, щоб уникнути недомовленостей, Віталій Козловський опублікував пояснення.

Сьогодні військова частина відраховує від зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет. Проваджень декілька, тому після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю, – написав Козловський.

Борги та постійні стягнення коштів турбують Козловського, бо він не може долучитися до забезпечення підрозділу. Тому до Кондратюка звернулися з листом з проханням призупинити стягнення. У відповіді сказали, що перебування на службі не заважає продовжити стягнення.

Спершу Ігор Кондратюк написав емоційний коментар, який видалив з мережі. А згодом об'явився теж з дописом-поясненням. Продюсер заявив, що після того, як Козловський став на облік у Нацгвардію, на його користь згідно з виконавчим провадженням стягується лише 5 частина його зарплатні. У серпні ця сума становила 4608,26 гривні, у вересні – 4586,70 гривень. Кондратюк підозрює, що коли у Козловського стягуються більші кошти, то це кредити чи борги комусь іншому.

Так що шановні побратими, я не забираю ні всю його зарплату, ні навіть значну частину. До того ж я не маю права заборонити виконавчій службі виконувати свою роботу. Читайте закони! А вони кажуть: я не забираю, я повертаю своє,

– написав Кондратюк.

Продюсер також назвав цифри коштів, які отримав упродовж років після судових процесів.

"За 2019 рік сплатив 0,00 грн; 2020 рік – 0,00 грн; 2021 рік – 28627,11 грн; 2022 рік – 4981,22 грн; і 2023 рік – 9194,96 грн. Поки що загалом аж 42 803,29 грн. Десь 2% від суми яку він, нерозумний рецидивіст-порушник авторського права, заборгував".

Наостанок Ігор Кондратюк побажав колишньому підопічному вдалої служби та поверненню з перемогою. Але зауважив, що ніхто не може порушувати закон, навіть заслужений артист з орденом за заслуги III ступеня.