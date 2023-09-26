Нові пісні Олі Полякової стають більш ліричними, а її зовнішній стиль – елегантним та ніжним. Після чергового кліпу артистку не стомлюються порівнювати з Тіною Кароль.

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Ясинський про порівняння з Кароль

Слава Дьомін у розмові з продюсером Михайлом Ясинським припустив, що Полякова "б'є" в аудиторію Тіни Кароль. Адже раніше співачка запам'ятовувалась веселими і яскравими піснями у стилі "Шльопки".

Вона не змінилася, змінилося життя навколо неї. Змінилося життя Оліної аудиторії – ці люди відчувають зовсім інші речі. Коли вони приходять на її концерти, то отримують там і веселі пісні, і в перекладах. Оля не змінилась, життя змінилось і змінився її репертуар,

– висловився продюсер Михайло Ясинський.

Продюсер запевнив, що це не навмисний поворот, а розкриття співачки.

"Це не маркетинг. Пісня писалася саме для Олі. Ми працюємо для своєї аудиторії", – сказав Ясинський.

"Слава – Ясинському": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Оля Полякова презентувала пісню про кохання "У твоїх обіймах", кліп для якої знімав Алан Бадоєв. У ньому артистка постає на великому ліжку, що потім перетворюється у вирву. Героїня виповзає з великої ями у пошуках коханого. За задумом, відеоробота мала продемонструвати зміни у творчості Полякової та символізм життя українських жінок.

Полякову не вперше порівнюють з Кароль

Раніше Раміна запитувала в Олі Полякової про конкуренцію з Тіною Кароль. Есхакзай припускала, що обоє співачок борються за "трон" королеви попмузики. Та артистка відповіла, що шоубізнес має бути великим, аби кожному дісталось своє місце під сонцем.

"Якщо брати мене та Тіну, то ми дуже різні. В нас різна аудиторія. І ті люди, які ходять на Тіну Кароль, половина з них може піти на Олю Полякову, а друга половина не прийде. Ми ділимо різні аудиторії. І я гадаю, що нам усім вистачить місця. Тому прям такої конкуренції її просто не існує", – казала Полякова.