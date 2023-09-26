Новые песни Оли Поляковой становятся более лирическими, а ее внешний стиль – элегантным и нежным. После очередного клипа артистку не устают сравнивать с Тиной Кароль.

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Ясинский о сравнении с Кароль

Слава Демин в разговоре с продюсером Михаилом Ясинским предположил, что Полякова "бьет" в аудиторию Тины Кароль. Ведь раньше певица запоминалась веселыми и яркими песнями типа "Шлепки".

Она не изменилась, изменилась жизнь вокруг нее. Изменилась жизнь Олиной аудитории – эти люди чувствуют совсем другие вещи. Когда они приходят на ее концерты, получают там и веселые песни, и в переводах. Оля не изменилась, жизнь изменилась и изменился ее репертуар,

– высказался продюсер Михаил Ясинский.

Продюсер заверил, что это не намеренный поворот, а раскрытие певицы.

"Это не маркетинг. Песня писалась именно для Оли. Мы работаем для своей аудитории", – сказал Ясинский.

"Слава – Ясинскому": смотрите видео онлайн

Напомним, на днях Оля Полякова презентовала песню о любви "У твоїх обіймах", клип для которой снимал Алан Бадоев. В нем артистка предстает на большой кровати, которая затем превращается в воронку. Героиня выползает из большой ямы в поисках любимого. По замыслу, видеоработа должна продемонстрировать изменения в творчестве Поляковой и символизм жизни украинских женщин.

Полякову не в первый раз сравнивают с Кароль

Раньше Рамина спрашивала у Оли Поляковой о конкуренцию с Тиной Кароль. Эсхакзай предполагала, что обе певицы борются за "трон" королевы поп-музыки. Но артистка ответила, что шоу-бизнес должен быть большим, чтобы каждому досталось свое место под солнцем.

"Если брать меня и Тину, то мы очень разные. У нас разная аудитория. И те люди, которые ходят на Тину Кароль, половина из них может пойти на Олю Полякову, а вторая половина не придет. Мы делим разные аудитории. И я думаю, что нам всем хватит места. Поэтому прямо такой конкуренции ее просто не существует", – говорила Полякова.