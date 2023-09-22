Крім того, артистка випустила кліп на трек. Це була перша робота режисера Алана Бадоєва після 24 лютого 2022 року. За словами кліпмейкера, відеоробота видалася дуже складною, як емоційно, так і фізично, оскільки усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним. Водночас фани зауважили, що кліп "розриває серце на шмаття".
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Оля Полякова презентувала нову пісню
Композиція, як і нова відеоробота співачки, демонструють ті зміни, які відбулись у творчості та її образі після 24 лютого 2022 року. Адже з початком повномасштабного вторгнення імідж Полякової став більш виваженим, а пісні набули глибинних сенсів. Зокрема, у новій пісні "У твоїх обіймах" виконавиця оспівує кохання, за яке кожна жінка готова боротися до останнього.
Відеоробота на пісню "У твоїх обіймах" виконана у мінімалістичному стилі. Так, на початку кліпу глядач бачить тендітну Полякову на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки докладає чимало сил, щоб вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.
До того ж кліп сповнений символізму. Зокрема, порожнє ліжко у відеороботі є алегорією на самотність української жінки, яку з чоловіком розлучила війна.
Історія про сновидіння української жінки народилася миттєво. Сьогодні багато хто чекає своїх чоловіків з фронту. Я переконаний, що уві сні вони зустрічаються з ними, шукають їх на полі бою, подумки стають ангелами-охоронцями своїх коханих. Я Олю одразу попередив, що це буде дуже складний кліп, як емоційно, так і фізично. Усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним,
– прокоментував кліп Бадоєв.
Оля Полякова – "У твоїх обіймах": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
У коментарях під відео шанувальники висловили свій захват як від пісні, так і від кліпу на трек "У твоїх обіймах".
- "Олю, я плачу. Алан, дякую, що так влучно передали стан";
- "Браво. Сильно і до сліз. Шикарна робота";
- "Неймовірно знятий кліп! Дуже глибокий сенс. Це реалії нашого життя та України";
- "Кліп просто збиває з ніг. Алан Бадоєв своєю роботою розриває серце на шмаття. Дякуємо, Олю. Все буде Україна!";
- "Дуже чуттєва композиція та кожна робота Бадоєва в саме серденько! Нарешті Оля може співати також такі щемливі пісні та знаходити відгук в серцях українців";
- "Це стан кожної жінки України, яка чекає свого героя, падає, але підіймається. Дуже сильно. Обожнюю Полякову".