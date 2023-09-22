Крім того, артистка випустила кліп на трек. Це була перша робота режисера Алана Бадоєва після 24 лютого 2022 року. За словами кліпмейкера, відеоробота видалася дуже складною, як емоційно, так і фізично, оскільки усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним. Водночас фани зауважили, що кліп "розриває серце на шмаття".

Цікаво "До сліз": у новому кліпі Полякової знялася 12-річна Яна, яка через війну втратила обидві ноги

Оля Полякова презентувала нову пісню

Композиція, як і нова відеоробота співачки, демонструють ті зміни, які відбулись у творчості та її образі після 24 лютого 2022 року. Адже з початком повномасштабного вторгнення імідж Полякової став більш виваженим, а пісні набули глибинних сенсів. Зокрема, у новій пісні "У твоїх обіймах" виконавиця оспівує кохання, за яке кожна жінка готова боротися до останнього.

Відеоробота на пісню "У твоїх обіймах" виконана у мінімалістичному стилі. Так, на початку кліпу глядач бачить тендітну Полякову на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки докладає чимало сил, щоб вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.

Цікаво, що спеціально для кліпу режисерська команда викопала в полі велику вирву, яка нагадує воронку від авіабомби. Крім того, всі трюки у відео Полякова виконувала самостійно.

До того ж кліп сповнений символізму. Зокрема, порожнє ліжко у відеороботі є алегорією на самотність української жінки, яку з чоловіком розлучила війна.

Історія про сновидіння української жінки народилася миттєво. Сьогодні багато хто чекає своїх чоловіків з фронту. Я переконаний, що уві сні вони зустрічаються з ними, шукають їх на полі бою, подумки стають ангелами-охоронцями своїх коханих. Я Олю одразу попередив, що це буде дуже складний кліп, як емоційно, так і фізично. Усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним,

– прокоментував кліп Бадоєв.

Оля Полякова – "У твоїх обіймах": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під відео шанувальники висловили свій захват як від пісні, так і від кліпу на трек "У твоїх обіймах".