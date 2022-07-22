Прах везуть до Києва, – Ольга Сумська розповіла, як ховатимуть Руслану Писанку
Народна улюблениця Руслана Писанка померла в Німеччині 19 липня. Як зізнався її чоловік Ігор, від агресивної форми раку. 24 каналу акторка Ольга Сумська розповіла, що тіло зірки кремували, щоб доставити в Україну й поховати на Байковому.
Коли поховають Руслану Писанку, наразі невідомо. Її прах у Німеччині, тож перше прощання з легендарною акторкою відбудеться саме там.
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Руслану Писанку поховають на Байковому в Києві
Журналістам 24 каналу Ольга Сумська розповіла, що 21 липня зідзвонювалася з чоловіком Руслани Писанки Ігорем Ісаковим. Він важко переживає втрату, але знаходить у собі сили на оформлення всіх паперів і поховання на Байковому цвинтарі в Києві.
Він прибитий цим усім, плаче, йому сльози заважають говорити, адже він займається і похованням, і документами. Вчора тіло Русланочки було кремовано, і найближчим часом він відвезе прах до Києва. Зараз вирішуємо питання поховання на Байковому,
– розповіла Ольга Сумська 24 каналу.
Акторка додала, "якщо будуть якісь перепони, будемо вирішувати безпосередньо з мером міста паном Віталієм Володимировичем". Вони вже спілкувалися з Кличком щодо похорону Писанки.
"Ніхто не може збагнути, це не вкладається абсолютно в голові. Трагічна доля, яка спіткала зненацька абсолютно. Слова навіть Руслана не сказала, що були проблеми зі здоров'ям. Я думаю, якби, можливо, сказала, то ми б якось взялися. Чому так швидко?" – емоційно каже нам Ольга Сумська.
Ольга Сумська з Русланою Писанкою / Фото з інстаграму акторкиУвага! Ексклюзивне інтерв'ю з акторкою та народною артисткою України Ольгою Сумською читайте згодом на сайті 24 каналу.
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Сумська про те, як Писанка "зламала стереотипи"
Руслана – це бренд, справжня українка, символ України. Це наша народна улюблениця. Людина, яка стільки зробила для українського кіно, театру, телебачення. Вона зламала стереотипи. Коли з'явилася Руслана – пишногруда, розкішна, жінки повірили в себе. Це неймовірна, шалена енергетика, яку дарувала Русланочка усім нам. Це неповторний гумор, який я обожнюю. Ми на одній ноті, дуже відчували одна одну, адже часто працювали разом на сцені,
– пригадує народна артистка.
Ольга Сумська зізналася, що вони з Писанкою давно мріяли зіграти вдвох, а після її повернення з Німеччини планували зробити нову п'єсу на їхній дует. На жаль, не встигли.
"Було стільки планів, і так усе зненацька обірвалося", – ділиться акторка.Важливо! Раніше Ольга Сумська розповідала, що за кілька місяців до смерті Руслана Писанка втратила маму. Жінка померла на руках її чоловіка у квартирі на Виноградарі, у неї була остання стадія раку.
Головне про раптову смерть Руслани Писанки
- 56-річна акторка померла вночі 19 липня в Німеччині, куди поїхала підлікувати травмовану ногу, а дізналася, що хвора на рак. У неї діагностували агресивну, "трохи запущену" форму.
- Про важкий діагноз Писанка майже нікому не розповідала. За словами Владислава Горянського, за кордоном їй зробили операцію, і нібито ставало краще. За два дні до смерті "вона була весела, все начебто було нормально", але в ніч на 19 липня зірці погіршало.
- Українські зірки зі щемом згадували Руслану Писанку та ділилися найяскравішими спільними спогадами.