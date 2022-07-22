Коли поховають Руслану Писанку, наразі невідомо. Її прах у Німеччині, тож перше прощання з легендарною акторкою відбудеться саме там.

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Руслану Писанку поховають на Байковому в Києві

Журналістам 24 каналу Ольга Сумська розповіла, що 21 липня зідзвонювалася з чоловіком Руслани Писанки Ігорем Ісаковим. Він важко переживає втрату, але знаходить у собі сили на оформлення всіх паперів і поховання на Байковому цвинтарі в Києві.

Він прибитий цим усім, плаче, йому сльози заважають говорити, адже він займається і похованням, і документами. Вчора тіло Русланочки було кремовано, і найближчим часом він відвезе прах до Києва. Зараз вирішуємо питання поховання на Байковому,

– розповіла Ольга Сумська 24 каналу.

Акторка додала, "якщо будуть якісь перепони, будемо вирішувати безпосередньо з мером міста паном Віталієм Володимировичем". Вони вже спілкувалися з Кличком щодо похорону Писанки.

"Ніхто не може збагнути, це не вкладається абсолютно в голові. Трагічна доля, яка спіткала зненацька абсолютно. Слова навіть Руслана не сказала, що були проблеми зі здоров'ям. Я думаю, якби, можливо, сказала, то ми б якось взялися. Чому так швидко?" – емоційно каже нам Ольга Сумська.

Ольга Сумська з Русланою Писанкою / Фото з інстаграму акторки

Увага! Ексклюзивне інтерв'ю з акторкою та народною артисткою України Ольгою Сумською читайте згодом на сайті 24 каналу.

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Сумська про те, як Писанка "зламала стереотипи"

Руслана – це бренд, справжня українка, символ України. Це наша народна улюблениця. Людина, яка стільки зробила для українського кіно, театру, телебачення. Вона зламала стереотипи. Коли з'явилася Руслана – пишногруда, розкішна, жінки повірили в себе. Це неймовірна, шалена енергетика, яку дарувала Русланочка усім нам. Це неповторний гумор, який я обожнюю. Ми на одній ноті, дуже відчували одна одну, адже часто працювали разом на сцені,

– пригадує народна артистка.

Ольга Сумська зізналася, що вони з Писанкою давно мріяли зіграти вдвох, а після її повернення з Німеччини планували зробити нову п'єсу на їхній дует. На жаль, не встигли.

"Було стільки планів, і так усе зненацька обірвалося", – ділиться акторка.