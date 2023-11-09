Шоумен зазначив, що коштів потрібно багато. Водночас думка, щоб грошей на все вистачало, надихає його на постійний рух.
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Тімур Мірошниченко розкрив суму на утримання дітей
У розмові зі Славою Дьоміним, телеведучий розповів, що значна частина коштів витрачається на приватний дитячий садок для дітей та зарплати двом няням. За його словами, потрібно мінімум 5 тисяч доларів.
Наші діти ходять до приватного садочка. Марсель поки що не ходить, ми маємо оплачувати послуги нянь. З одного боку, дитячий садок, няні — це плюс дітям, це соціалізація. А з іншого боку — ти купуєш цей час собі. Для того, щоб заробляти,
– поділився шоумен.
Мірошниченко зазначив, основний дохід йому приносить не робота на телебаченні, а різноманітні заходи.
Телебачення завжди в сумарному заробітку давало мені 10−15 відсотків основної суми. Я заробляю на подіях, івентах, озвучках. Є багато різних ниток, де ти задіяний. Мені здається, я завжди знайду, чим займатися,
– розповів Тимур.
Що відомо про дітей подружжя Мірошниченків
- У липні зіркова пара всиновила дитину. Хлопчика звати Марсель і йому 2 роки. Цьому передували довгі бюрократичні процедури.
- Також подружжя заявило про намір усиновити ще другу дитину. Відомо, що Інна вже подала документи. Вона робить це сама, без Тімура, оскільки так процедура усиновлення буде простішою.