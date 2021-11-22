У присутності Єлизавети ІІ: принцеса Євгенія охрестила сина

У неділю ввечері, 21 листопада, королева Єлизавета ІІ відвідала подвійні хрестини правнуків – синів принцеси Євгенії та Зари Тіндолл. Секретна церемонія відбулась у Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорському парку.

З кінця жовтня 95-річна королева Єлизавета ІІ вкрай рідко з'являється на людях і з раз за разом скасовує публічні виходи та робочі поїздки. Хоч тиждень тому вона потягнула спину, але не пропустила хрестини правнуків – 9-місячного сина принцеси Євгенії Августа та 8-місячного Лукаса, якого народила Зара Тіндолл.

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На приватній службі в Королівській каплиці Всіх Святих були присутні найближчі родичі та близькі друзі. Так, на церемонію запросили батьків принцеси Євгенії – скандального принца Ендрю та Сару Йоркську, і маму Зари Тіндолл – принцесу Анну. Ба більше, серед гостей помітили принца Вільяма з дружиною Кейт Міддлтон.

, який народився 9 лютого , – дев'ятий правнук Єлизавети ІІ і первісток принцеси Євгенії, а– десятий правнук Її Величності.

Варто зазначити, що поява Єлизавети ІІ на подвійних хрестинах правнуків свідчить про покращення стану її здоров'я, адже місяць тому вона занедужала: