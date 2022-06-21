Принцу Вільяму – 40: королева привітала внука особливими фото

Британський принц Вільям 21 червня святкує ювілей – чоловіку виповнилось 40 років. З нагоди такої дати на інстаграмі королеви з'явились кілька фотографій, де підхопили щемливі та особливі миті, які можуть бути лише між внуками та бабусями.

Сама Єлизавета II нещодавно гучно відсвяткувала платиновий ювілей свого правління, проте не забула привітати свого майбутнього спадкоємця принца Вільяма. Хоч у королеви є 8 внуків, проте Вільям займає особливе місце у її серці, адже сам він колись стане королем після принца Чарльза.

До слова З нагоди Дня батька: у мережі показали новий зворушливий портрет принца Вільяма з дітьми

Вітаємо герцога Кембриджського із 40-річчям! Принц Вільям Артур Філіп Луї – старший син принца Уельського та Діани, принцеси Уельської. Він народився о 21:03 21 червня 1982 року у лікарні Святої Марії, Паддінгтон, Лондон. У бюлетені, розміщеному на воротах Букінгемського палацу, повідомлялося, що він важив 7 фунтів 1 1/2 унції,

– лаконічно написали в інстаграмі прессекратарі королеви.

На знімках показали, як під час офіційних зустрічей та парадів Єлизавета II ніжно усміхалась до свого внука, а той відповідав їй скромною взаємністю. Зокрема у палаці показали дитяче фото Вільяма, якому всього кілька років.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Наразі невідомо, що подарувала принцу Вільяму на ювілей його дружина Кейт Міддлтон, а також королівська сім'я. Схоже, родина не влаштовувала пишних святкувань, зважаючи на нещодавнє святкування річниці коронації Єлизавети II.

Як принц Вільям підтримував Україну

Нащадок британських монархів одним з перших висловив велику підтримку Володимиру Зеленському та українському народові. Хоч, згідно з протоколом, члени королівської родини не можуть висловлюватися щодо політичних ситуацій, герцоги Кембриджські не змогли залишитися осторонь війни. 26 лютого він та його дружина написали у твітері, що: "Сьогодні ми разом з Президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє". Через кілька днів Зеленський подякував герцогам за їхню небайдужість.

Всередині березня Вільям та Кейт відвідали Український культурний центр в Лондоні. Там волонтери збирали і сортували гуманітарну допомогу для українців, які постраждали через війну.

Згодом подружжя прибуло з візитом до Белізу, де відвідали британський військовий тренувальний табір. У своїй промові принц згадав про українців, вкотре зазначивши, що висловлює свою солідарність з українським народом.

У квітні герцоги Кембриджські відвідали Комітет з надзвичайних ситуацій, який зібрав для України 366 мільйонів доларів. Вони поспілкувалися з волонтерами, які повернулися з України, а також з допомогою відеозв'язку поспілкувалися з тими, хто зараз допомагає на території нашої країни.