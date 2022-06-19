У світі щороку відзначають День батька. Цей день припадає на третю неділю червня – цьогоріч це 19 червня. З нагоди зворушливого та сімейного свята герцоги Кембриджські показали новий портрет принца Вільяма з дітьми.

До слова Кейт Міддлтон сіла за круглий стіл у рожевому костюмі: стильний образ герцогині

Нова світлина принца Вільяма з дітьми

Перед камерою позував герцог Кембриджський з трьома дітьми. Принц Чарльз та принцеса Шарлотта позували збоку біля батька, а наймолодший принц Луї виліз Вільяму на шию. Тато з дітьми не стримують емоцій та усміхаються.

Вітаємо батьків та дідусів усього світу з Днем батька!

– написали під фото.



Принц Вільям з дітьми / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Додамо, бешкетник принц Луї підкорив публіку ще й на параді Trooping the Colour. На балконі з королівською родиною він не дотримувався королівського етикету, а закривав вуха долонями й кривлявся. Кадри з малюком Луї тоді розлетілись мережею та викликали бурхливу реакцію.

Автором цього знімку стала герцогиня Кембриджська. Вважають, що фото зробили минулого року під час відпустки сім'ї в Йорданії. Ймовірно, що у той самий період родина зробила кадр і для різдвяної листівки.

Наступний відпочинок сімейство Кембриджів планує на серпень цього року. Зовсім скоро вони мають оголосити про переїзд у Віндзор з Кенсінгтонського палацу, про що повідомляють британські ЗМІ.

У коментарях фото зіркового батька з дітьми засипають компліментами: