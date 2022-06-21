Сама Єлизавета II нещодавно гучно відсвяткувала платиновий ювілей свого правління, проте не забула привітати свого майбутнього спадкоємця принца Вільяма. Хоч у королеви є 8 внуків, проте Вільям займає особливе місце у її серці, адже сам він колись стане королем після принца Чарльза.

До слова З нагоди Дня батька: у мережі показали новий зворушливий портрет принца Вільяма з дітьми

Вітаємо герцога Кембриджського із 40-річчям! Принц Вільям Артур Філіп Луї – старший син принца Уельського та Діани, принцеси Уельської. Він народився о 21:03 21 червня 1982 року у лікарні Святої Марії, Паддінгтон, Лондон. У бюлетені, розміщеному на воротах Букінгемського палацу, повідомлялося, що він важив 7 фунтів 1 1/2 унції,

– лаконічно написали в інстаграмі прессекратарі королеви.

На знімках показали, як під час офіційних зустрічей та парадів Єлизавета II ніжно усміхалась до свого внука, а той відповідав їй скромною взаємністю. Зокрема у палаці показали дитяче фото Вільяма, якому всього кілька років.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Наразі невідомо, що подарувала принцу Вільяму на ювілей його дружина Кейт Міддлтон, а також королівська сім'я. Схоже, родина не влаштовувала пишних святкувань, зважаючи на нещодавнє святкування річниці коронації Єлизавети II.

Як принц Вільям підтримував Україну

Нащадок британських монархів одним з перших висловив велику підтримку Володимиру Зеленському та українському народові. Хоч, згідно з протоколом, члени королівської родини не можуть висловлюватися щодо політичних ситуацій, герцоги Кембриджські не змогли залишитися осторонь війни. 26 лютого він та його дружина написали у твітері, що: "Сьогодні ми разом з Президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє". Через кілька днів Зеленський подякував герцогам за їхню небайдужість.

Всередині березня Вільям та Кейт відвідали Український культурний центр в Лондоні. Там волонтери збирали і сортували гуманітарну допомогу для українців, які постраждали через війну.

Згодом подружжя прибуло з візитом до Белізу, де відвідали британський військовий тренувальний табір. У своїй промові принц згадав про українців, вкотре зазначивши, що висловлює свою солідарність з українським народом.

У квітні герцоги Кембриджські відвідали Комітет з надзвичайних ситуацій, який зібрав для України 366 мільйонів доларів. Вони поспілкувалися з волонтерами, які повернулися з України, а також з допомогою відеозв'язку поспілкувалися з тими, хто зараз допомагає на території нашої країни.