Згідно з королівським протоколом члени монаршої родини не можуть висловлюватися щодо політичних ситуацій, які відбуваються в різних країнах світу. Однак війну, яку Росія розпочала проти України, вони не змогли оминути увагою.

Дивіться також Рідкісний вихід Меган Маркл і принца Гаррі, які днями підтримали Україну: перші фото

Зеленський подякував герцогам Кембриджським

Володимир разом із дружиною Оленою подякували принцу Вільяму та Кейт Міддлтон. У цей надзвичайно складний для всього українського народу час герцоги поруч.

Ми з Оленою вдячні, що в цей вирішальний час, коли Україна мужньо протистоїть вторгненню Росії, вони стоять поруч із нашою країною та підтримують наших хоробрих громадян. Добро переможе,

– написав президент.

Нагадаємо, 26 лютого, у 3 день війни Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися щодо війни в Україні. Вони наголосили, що разом з президентом та всім народом, який мужньо бореться за своє майбутнє.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!