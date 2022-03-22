Днями принц Вільям і Кейт Міддлтон прибули до Белізу. Там вони відвідали британський військовий тренувальний табір з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II.

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Герцоги Кембриджські підтримали Україну

У Белізі принц Вільям та Кейт Міддлтон виступили перед публікою. Герцог у промові пригадав, що Беліз вслід за іншими країнами засудив вторгнення Росії в Україну та висловив солідарність з українцями.

Сьогодні ми думаємо про тих, хто бореться в Україні, і солідарні з ними,

– підкреслив принц Вільям.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Як герцоги підтримували Україну раніше