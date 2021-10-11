Принцесу Беатріс заскочили на прогулянці Лондоном з чоловіком і новонародженою донькою
Джерело:The Daily Mail
Новоспечену матусю принцесу Беатріс вперше побачили на вулицях Лондона. Вона прогулювалась містом разом з чоловіком та донечкою.
Онука королеви Єлизавети II вперше стала мамою 18 вересня. З того часу пройшло майже 3 тижні. Новоспечені батьки – принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці насолоджуються батьківством.
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Вперше побачили Беатріс на публіці
Днями принцесу Беатріс вперше заскочили на вулицях Лондона. Вона гуляла містом разом з чоловіком, який віз коляску, де лежала новонароджена донька Сієнна.
Для неофіційного виходу подружжя обрало повсякденне вбрання. Усміхнена онука королеви одягнула спортивні штани, бежевий светр, кросівки й темно-зелене стьобане пальто від Zara. Вона зібрала волосся у високий пучок та була без макіяжу. Едоардо постав у синіх штанах і светрі.
Принцеса Беатріс стала мамою: що відомо
- Пологи принцеси Беатріс планувалися на початок жовтня. Та 17 вересня онука королеви потрапила у лікарню. Вже наступного дня принцеса народила доньку.
- Про появу правнуки Єлизавети II на світ стало відомо через 2 дні після пологів. Як повідомив Букінгемський палац, і новоспечена матуся, і донька, почувалися добре.
- Через 2 тижні після народження дівчинки її батьки оголосили ім'я дитини – Сієнна Елізабет. Принцеса Беатріс назвала доньку не лише на честь королеви, але й на честь мами Сари Йоркської.