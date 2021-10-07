Така подія стала особливо символічною, адже презентація дала старт Іграм Співдружності в Бірмінгемі, які відбудуться у 2022 році. Поява із сином Едвардом не була даремною – матір із сином вже давно є патроном і віцепатроном відповідно у Федерації ігор Співдружності.

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Королева також підписала своє послання Співдружності, яке буде зачитано на церемонії відкриття Ігор Співдружності.

Морквяний образ Єлизавети II

Британська королева 7 жовтня особливо потішила прихильників своїм яскравим вбранням. Вона одягнула морквяне пальто та капелюх, обплетений квітковою композицією, а також рукавички, взуття та сумку чорного кольору. Її одяг прикрашала брошка у формі квітки, а на вухах та шиї – її улюблені прикраси з перлин. Королева виглядала дуже свіжо та красиво ще й завдяки рожевій помаді на губах та легкому рум'янцю.



Єлизавета II сином принцом Едвардом / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Яскрава Єлизавета II / Фото Getty Images

Щодо принца Едварда, графа Вессекського, то він одягнув сірий костюм, блакитну сорочку та чорну краватку.



Наймолодший син Єлизавети II – принц Едвард / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Повернення королеви на публіку