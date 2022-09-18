Думали, що ти будеш завжди, – принцеси Євгенія та Беатріс про втрату бабусі Єлизавети II

Принцеса Євгенія та Беатріс висловилися про втрату бабусі Єлизавети II. Вони опублікували зворушливе звернення.

Члени королівської родини продовжують ділитися спогадами про покійну Єлизавету II. Зворушливий лист-звернення днями опублікували принцеси Йоркські.

До слова Принц Вільям і Гаррі об'єдналися з братами й сестрами на чуваннях біля труни Єлизавети II

Принцеси Йоркські про смерть Єлизавети II

Принцеса Євгенія та Беатріс поділилися зворушливим посланням. Вони зізналися, що не можуть передати свій стан словами.

Ми не могли знайти в собі сили, щоб висловити словами те, що відбувається в нашій душі відтоді, як ви залишили всіх нас. Були сльози й сміх, мовчання і балаканина, обійми та самотність. Це колосальна втрата для нас, наша королево і бабусю. Ми, як і багато хто, думали, що ти будеш з нами завжди. І ми всі за тобою страшенно сумуємо,

– зізналися дівчата.

Вони подякували Єлизаветі II за спогади, які вона залишила в їхніх серцях. Євгенія і Беатріс поділилися, що робили разом з бабусею та показали архівне фото з нею.



Принцеси Йоркські з бабусею / Фото з інстаграму королівської сім'ї

"Ви багато чого нас навчили, і ми назавжди збережемо ці уроки та спогади… А поки що, дорога бабусю, все, що ми хочемо сказати, це спасибі. Спасибі за те, що нас смішила, за збір вересу та малини, за марші солдатів, за наші чаї, за втіху, за радість. Ти ніколи не дізнаєшся, який вплив мала на нашу родину та багатьох людей у ​​всьому світі. Весь світ оплакує тебе, всі вони про те, яким видатним лідером ти є. Ми дуже раді, що ти возз'єдналася з дідусем".

Також принцеси згадали про Чарльза III. Вони поділились, що він "продовжуватиме наслідувати твій приклад, оскільки також присвятив своє життя служінню".

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