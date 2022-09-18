Члены королевской семьи продолжают делиться воспоминаниями о покойной Елизавете II. Трогательное письмо-обращение на днях опубликовали принцессы Йоркские.

К слову Принц Уильям и Гарри объединились с братьями и сестрами на бдении у гроба Елизаветы II

Принцессы Йоркские о смерти Елизаветы II

Принцесса Евгения и Беатрис поделились трогательным посланием. Они признались, что не могут передать свое состояние словами.

Мы не могли найти в себе силы, чтобы выразить словами происходящее в нашей душе с тех пор, как вы оставили всех нас. Были слезы и смех, молчание и болтовня, объятия и одиночество. Это колоссальная потеря для нас, наша королева и бабушка. Мы, как и многие, полагали, что ты будешь с нами всегда. И мы все по тебе ужасно скучаем,

– признались девушки.

Они поблагодарили Елизавета II за воспоминания, которые она оставила в их сердцах. Евгения и Беатрис поделились, что делали вместе с бабушкой и показали архивное фото с ней.



Принцессы Йоркские с бабушкой / Фото из инстаграма королевской семьи

"Вы многому нас научили, и мы навсегда сохраним эти уроки и воспоминания... А пока, дорогая бабушка, все, что мы хотим сказать, это спасибо. Спасибо за то, что нас смешила, за сбор вереска и малины, за марши солдат, за наши чаи, за утешение, за радость, ты никогда не узнаешь, какое влияние оказало на нашу семью и многих людей во всем мире. Мы очень рады, что ты воссоединилась с дедушкой".

Также принцессы упомянули о Чарльзе III. Они поделились, что он "продолжит последовать твоему примеру, поскольку также посвятил свою жизнь служению".

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