Захід Horan & Rose Show: Modest об'єднав зірок музичної індустрії та спорту, аби зібрати гроші для фонду The Black Heart. Разом зі знаменитостями благодійну ініціативу підтримала королівська пара – принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк. Це перша публічна поява подружжя після літніх канікул у замку Балморал.

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Образ принцеси Євгенії

Молода матуся одягла приталену чорну сукню довжини максі. Низ вбрання від французького бренду Sandro Paris оздоблений бахромою.

На вишукану сукню вона накинула довге гламурне пальто червоного кольору. Його принцеса Євгенія знайшла у колекції люксового лондонського бренду Galvan. Стильний look вона довершила шкіряним клатчем для телефона та парою туфель-човників на невисоких підборах.

31-річна онука Її Величності вклала волосся рівно й нанесла ніжний макіяж, виділивши лише очі.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / Фото Getty Images

Зазначимо, це перша публічна поява подружжя після скандалу, в який встряв Джек Бруксбенк.