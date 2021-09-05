Захід Horan & Rose Show: Modest об'єднав зірок музичної індустрії та спорту, аби зібрати гроші для фонду The Black Heart. Разом зі знаменитостями благодійну ініціативу підтримала королівська пара – принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк. Це перша публічна поява подружжя після літніх канікул у замку Балморал.
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Образ принцеси Євгенії
Молода матуся одягла приталену чорну сукню довжини максі. Низ вбрання від французького бренду Sandro Paris оздоблений бахромою.
На вишукану сукню вона накинула довге гламурне пальто червоного кольору. Його принцеса Євгенія знайшла у колекції люксового лондонського бренду Galvan. Стильний look вона довершила шкіряним клатчем для телефона та парою туфель-човників на невисоких підборах.
31-річна онука Її Величності вклала волосся рівно й нанесла ніжний макіяж, виділивши лише очі.
Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / Фото Getty Images
Зазначимо, це перша публічна поява подружжя після скандалу, в який встряв Джек Бруксбенк.
- Наприкінці липня він відправився у відрядження на острів Капрі, що в Італії, залишивши дружину та сина у Віндзорі. На курорті його заскочили в компанії трьох моделей, з якими він відпочивав на яхті. Одна з них засмагала топлес.
- Мама принцеси Євгенії заступилася за зятя і наголосила, що скандал роздмухали даремно. Вона запевнила, що чоловік її доньки просто "виконував свою роботу". Тоді як сама Євгенія відмовлялась коментувати ситуацію.
- Після розголосу в мережі у скандал втрутилася італійська модель Еріка Пелосіні, яка дозволила собі зняти бюстгальтер перед одруженим чоловіком. Вона вибачилася за зухвалий вчинок і заявила: Джек Бруксбенк розповідав їм про дружину та сина.