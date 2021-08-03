На острів Капрі чоловік принцеси Євгенії й справді прибув з робочим візитом. Як представник бренду текіли Casamigos він мав відвідати благодійний бал Unicef ​​Summer Gala. Однак напередодні робочого виходу Джека Бруксбенка заскочили на розкішній яхті з трьома моделями, одна з яких засмагала топлес. Тоді як онука Єлизавети ІІ залишилась вдома доглядати за п'ятимісячним сином.

До теми Чоловіка принцеси Євгенії заскочили на яхті в компанії трьох моделей

Мама принцеси Євгенії переконана, що преса даремно роздмухала скандал довкола її зятя, адже з трьома моделями в купальниках Джека пов'язують лише робочі стосунки.

Ця історія була повністю сфабрикована, він працює представником Casamigos, він виконував свою роботу. Думаю, дуже важливо, щоб ми роз'яснили це заради Джека,

– запевнила Сара Йоркська.

Ба більше, письменниця наголосила на людських якостях Джека Бруксбенка. Вона назвала його порядним сім'янином і порівняла з супергероєм.

"Джек – дуже чесна людина. Він один з моїх найулюбленіших людей, я називаю його Джеймсом Бондом. Він чудовий батько, приголомшливий чоловік", – додала мама принцеси Євгенії.

Додамо! У новому інтерв'ю Сара Йоркська не забула похвалити принцесу Євгенію. Вона пишається молодшою донькою і вважає її чудовою мамою.

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