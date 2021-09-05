Мероприятие Horan & Rose Show: Modest объединило звезд музыкальной индустрии и спорта, чтобы собрать деньги для фонда The Black Heart. Вместе со знаменитостями благотворительную инициативу поддержала королевская пара – принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк. Это первое публичное появление супругов после летних каникул в замке Балморал.
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Образ принцессы Евгении
Молодая мамочка надела приталенное черное платье длины макси. Низ наряда от французского бренда Sandro Paris украшен бахромой.
На изысканное платье она накинула длинное гламурное пальто красного цвета. Его принцесса Евгения нашла в коллекции люксового лондонского бренда Galvan. Стильный look она дополнила кожаным клатчем для телефона и парой туфель-лодочек на невысоком каблуке.
31-летняя внучка Ее Величества уложила волосы ровно и нанесла нежный макияж, выделив только глаза.
Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком / Фото Getty Images
Отметим, это первое публичное появление супругов после скандала, в который попал Джек Бруксбэнк.
- В конце июля он отправился в командировку на остров Капри, в Италии, оставив жену и сына в Виндзоре. На курорте его заметили в компании трех моделей, с которыми он отдыхал на яхте. Одна из них загорала топлес.
- Мама принцессы Евгении заступилась за зятя и подчеркнула, что скандал раздули напрасно. Она заверила, что муж ее дочери просто "выполнял свою работу". Тогда как сама Евгения отказывалась комментировать ситуацию.
- После огласки в сети в скандал вмешалась итальянская модель Эрика Пелосини, которая позволила себе снять бюстгальтер перед женатым мужчиной. Она извинилась за дерзкий поступок и заявила: Джек Бруксбэнк рассказывал им о жене и сыне.