Мероприятие Horan & Rose Show: Modest объединило звезд музыкальной индустрии и спорта, чтобы собрать деньги для фонда The Black Heart. Вместе со знаменитостями благотворительную инициативу поддержала королевская пара – принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк. Это первое публичное появление супругов после летних каникул в замке Балморал.

Читайте также Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют переехать из Кенсингтонского дворца, – СМИ

Образ принцессы Евгении

Молодая мамочка надела приталенное черное платье длины макси. Низ наряда от французского бренда Sandro Paris украшен бахромой.

На изысканное платье она накинула длинное гламурное пальто красного цвета. Его принцесса Евгения нашла в коллекции люксового лондонского бренда Galvan. Стильный look она дополнила кожаным клатчем для телефона и парой туфель-лодочек на невысоком каблуке.

31-летняя внучка Ее Величества уложила волосы ровно и нанесла нежный макияж, выделив только глаза.

Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком / Фото Getty Images

Отметим, это первое публичное появление супругов после скандала, в который попал Джек Бруксбэнк.