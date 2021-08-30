Королівське подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон живе у Кенсінгтонському палаці, де раніше була принцеса Діана. Також вони часто бувають у Норфолку, де є їхня заміська резиденція. Та зараз пара розглядає варіанти іншого помешкання.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон хочуть переїхати

Джерела, близькі до герцогів Кембриджських, повідомили, що вони хочуть бути ближче до королеви Єлизавети II. Саме тому планують переїхати до Віндзору.

Важливим критерієм вибору житла для принца Вільяма та Кейт Міддлтон є зручність. Адже у разі переїзду принц Джордж та принцеса Шарлотта змінять школу.

Одним з варіантів майбутнього помешкання герцогів Кембриджських є Форт Бельведер (розташований у південній частині Великого Віндзорського парку). У цій резиденції жив король Едуард VIII, який зрікся престолу.

Вважають також, що переїзд Вільяма та Кетрін спричинене тим, що монархія переживатиме важливі зміни найближчим часом.

Переїзд наблизить родину до монарха і є ознакою того, що пара готується взяти на себе набагато більш важливу роль в королівській родині,

– повідомив інсайдер.



Принц Вільям і королева Єлизавета II / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Зазначимо, що переїзд герцогів Кембриджських може бути спричинений тим, що королівська родина досі не відійшла від смерті принца Філіпа.

Нещодавно Кейт Міддлтон і принц Вільям відповіли на листівку від прихильника зі словами: "ваше повідомлення принесло велику втіху в цей важкий час". Ймовірно, коли вся монарша сім'я перебуватиме разом, їм вдасться впоратися з втратою.