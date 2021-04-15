Принцеса Євгенія познайомила Гаррі з двомісячним сином, – ЗМІ

У неділю, 11 квітня, принц Гаррі прибув до Лондона зі США на похорон дідуся принца Філіпа. Він проводить карантин у Фрогмор-хаус, де мешкає принцеса Євгенія. Так, вона встигла познайомити брата з двомісячним сином Августом.

Через карантинні обмеження принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк не змогли офіційно познайомити рідних з новонародженим первістком Августом Філіпом, який народився ще 9 лютого. Хлопчика бачили лише деякі члени королівської родини. Серед них і принц Гаррі!

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У маєтку Фрогмор-хаус, що неподалік Віндзорського замку, принц Гаррі відбуває 10-денний карантин після прибуття до Лондона. Однак інсайдери стверджують, що він порушив режим самоізоляції та встиг зустрітися з кузиною і познайомитися з її двомісячним сином Августом. До слова, принцесі Євгенія також дісталася почесна місія. Вона одна з перших побачила Гаррі після року розлуки.

"У Гаррі та Євгенії найближчі стосунки з онуків королеви Єлизавети ІІ. Як і Гаррі, Євгенія дуже вірна, чесна і весела. Вони часто проводили разом вечори в Лондоні", – йдеться в джерелі.

Інсайдери підкреслюють, що в принца Гаррі та принцеси Євгенії завжди були теплі стосунки. Він розповідав їй про свої романтичні стосунки та довіряв особисте. Тісний зв'язок з братом повпливав і на спілкування принцеси Йоркської з Меган Маркл, яка не змогла прилетіти у Велику Британію через вагітність.

"Євгенія дійсно єдиний член королівської сім'ї, з яким Меган все ще близька", – повідомило джерело.

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Зазначимо, за три місяці до пологів принцеси Євгенії Меган Маркл і принц Гаррі віддали їй свій маєток Фрогмор-хаус, який отримали в подарунок від королеви Єлизавети ІІ з нагоди весілля. Розкішний будинок і досі залишається резиденцією пари у Великій Британії.