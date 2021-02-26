Через складення королівських обов'язків принц Гаррі та Меган Маркл мало з ким спілкуються із монаршої родини. Однак інсайдер повідомив, що подружжя підтримує теплі стосунки з принцесою Євгенією.

Принц Гаррі та Меган Маркл товаришують та контактують із принцесою Євгенією та Джеком Бруксбенком. Відомо, що причиною тісного спілкування стала вагітність Меган і Євгенії.

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З ким товаришують принц Гаррі та Меган Маркл

Королівський інсайдер повідомив, що сім'ї принца Гаррі й Меган та Джека Бруксбенка й принцеси Євгенії дуже зблизились через вагітність й очікування народження дитини.

Чудовим є те, що у Євгенії народилася дитина, як у Гаррі та Меган. Вони дуже близькі. І всі вони вирішують піти своїм шляхом,

– пише видання.

Важливо додати, що принцеса Євгенія з чоловіком зараз проживає у Фрогмор-гауз. Раніше цей будинок належав принцу Гаррі та Меган Маркл, однак подружжя подарувало його сім'ї принцеси через переїзд до США.

До того ж, принцеса Євгенія часто висловлювала думки, дуже схожі на думки Меган. Зокрема, вона також не хочуть обтяжувати свого сина королівським званням. Раніше повідомлялось: "Вони з Джеком хочуть, щоб їхня дитина жила звичайним життям і сама заробляла собі на життя. Звання дійсно не мають значення для Джека і Євгенії, вони просто хочуть щасливу здорову дитину".

Онучка королеви Єлизавети ІІ цілком може піти по стопах Меган Маркл, відмовлячись від усіх привілегій. Також ходять чутки, що колишні герцоги Сассекські стануть хрещениими батьками малюка принцеси Євгенії – Августа.

Зазначимо, після офіційної відмови принца Гаррі та Меган Маркл від королівських обов'язків, у них погіршились стосунки з монаршою родиною. Зокрема, принц Вільям "засмучений та шокований" через поведінку брата та його дружини.