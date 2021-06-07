Принцеса Євгенія показала рідкісне фото з сином: миловидний кадр

Принцеса Євгенія нещодавно вперше стала мамою, проте рідко ділиться фотографіями новонародженого сина. Публікації, де є правнук Єлизавети II, завжди зачаровують публіку. Днями Євгенія показала кадр з прогулянки з малюком.

Королівська сім'я радіє поповненню у сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі, які вдруге стали батьками. Принцеса Євгенія зовсім недавно також відчула, що таке материнство, тому привітала пара з цією неймовірною подією. А на офіційній сторінці в інстаграмі потішила прихильників новим фото зі своїм малюком.

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Принцеса народила сина 9 лютого. Хлопчика назвали Августом. З перших місяців життя онука Єлизавети II прищеплює синові любов до природи. Вона багато часу проводить з ним на свіжому повітрі й допомагає вивчати світ.

Нове фото принцеси Євгенії з сином

На світлині, яку Євгенія днями оприлюднила в мережі, вона позує в парку на галявині біля неймовірно красивих квітів жовтого кольору. Маленького Августа королівська спадкоємиця тримала в рюкзаку-кенгуру. Малюк був одягнений у теплий костюм ведмежатка.

Матуся для прогулянки обрала комфортний одяг: лосини, кофту, теплу куртку та кросівки. Волосся принцеса зібрала ззаду, а на обличчя одягнула сонцезахисні окуляри оригінальної форми. Вона мило усміхалася та насолоджувалася моментом, адже хоча й день був прохолодним, проте сонячним.

Дякую світу за те, що подарував нам таке красиве місце для життя,

– написала Євгенія в публікації.



Принцеса Євгенія з сином / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

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