Синя сукня та діамантове кольє: вагітна принцеса Євгенія підкорила образом на коронації

Принцеса Євгенія взяла участь у церемонії коронації Чарльза ІІІ. Вагітна онучка Єлизавети ІІ постала в елегантному вбранні й підкорила публіку. Вона прибула на церемонію разом з чоловіком та батьком, принцом Ендрю.

Вона вирішила привітати дядька з офіційним титулом монарха. Було помітно, як принцеса Євгенія з татом їхала в автомобілі до Вестмінстерського абатства.

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Образ принцеси Євгенії

До Вестмінстерського абатства принцеса зайшла разом з чоловіком, сестрою Беатріс, татом, а також принцом Гаррі, який приїхав без Меган Маркл.



Принцеса Євгенія прибула на церемонію / Скриншот з відео

Для церемонії Євгенія одягла темно-синю сукню, яку доповнила пальто в тон і головним убором. Принцеса не забула і про прикраси – одягнула вишукане діамантове кольє та сережки. У руках вона тримала невеличку чорну сумочку.

Її чоловік виглядав елегантно в класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Раніше принцесу Євгенію та її батька, принца Ендрю зняли в машині коли вона чекала на свій вихід перед абатством.



Принцеса Євгенія з татом принцом Ендрю прибула на коронацію / Скриншот

Додамо, що принц Ендрю відвідав коронацію короля Чарльза, але він не брав офіційної участі в цьому. Все через скандал, у який той вляпався у 2019 році. Його товариш, фінансист Джеффрі Епштейном вчинив самогубство у в'язниці, куди його посадили через педофілію та торгівлю людьми. Оскільки принц Ендрю був близьким другом звинуваченого, то теж підпав під підозри правоохоронців. Ендрю через це склав королівські обов'язки.

Крім них, на святі були й близькі члени королівської родини. Зокрема, до Вестмінстерського абатства прибули принц і принцеса Уельські, принц Гаррі, принцеса Анна, герцог Единбурзький та інші. В

Нагадаємо, зараз принцеса Євгенія готується стати мамою вдруге. На поповнення королівська родина чекає влітку. Євгенія та Джек Бруксбенк виховують 2-річного сина Августа. Онука королеви ІІ рідко показує хлопчика на публіці. Та в лютому вона привітала Августа з днем народження й показала кадри з малюком у зворушливому відео. Фани побачили, як син принцеси схожий на принца Гаррі.