Вона вирішила привітати дядька з офіційним титулом монарха. Було помітно, як принцеса Євгенія з татом їхала в автомобілі до Вестмінстерського абатства.

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Образ принцеси Євгенії

До Вестмінстерського абатства принцеса зайшла разом з чоловіком, сестрою Беатріс, татом, а також принцом Гаррі, який приїхав без Меган Маркл.



Принцеса Євгенія прибула на церемонію / Скриншот з відео

Для церемонії Євгенія одягла темно-синю сукню, яку доповнену пальто в тон і головним убором. Принцеса не забула і про прикраси – одягнула вишукане діамантове кольє та сережки. У руках вона тримала невеличну чорну сумочку.

Її чоловік виглядав елегантно в класичному чорному костюмі та білій сорочці.

Раніше принцесу Євгенію та її батька, принца Ендрю зняли в машині коли вона чекали на свій вихід перед Абатством.



Принцеса Євгенія з татом принцом Ендрю прибула на коронацію / Скриншот

Додамо, що принц Ендрю відвідав коронацію короля Чарльза, але він не брав офіційної участі в цьому. Все через скандал, у який той вляпався у 2019 році. Його товариш, фінансист Джеффрі Епштейном вчинив самогубство у в'язниці, куди його посадили через через педофілію та торгівлю людьми. Оскільки принц Ендрю був близьким другом звинуваченого, то теж підпав під підозри правоохоронців. Ендрю через це склав королівські обов'язки.

Крім них, на святі були і близькі члени королівської родини. Зокрема, до Вестмінстерського абатства прибули герцог і герцогиня Уельські, принц Гаррі, принцеса Анна, герцог Единбурських та інші. Вже приїхали каретою і король Чарльз з Каміллою, церемонія коронації розпочалася.

Нагадаємо, зараз принцеса Євгенія готується стати мамою вдруге. На поповнення королівська родина чекає влітку. Євгенія та Джек Бруксбенк виховують 2-річного сина Августа. Онука королеви ІІ рідко показує хлопчика на публіці. Та в лютому вона привітала Августа з днем народження й показала кадри з малюком у зворушливому відео. Фани побачили, як син принцеси схожий на принца Гаррі.