Ще у червні донька скандально відомого принца Ендрю Євгенія показала обличчя сина Августа. Тоді йому не було й півтора року. До свого другого дня народження хлопчик помітно підріс і підкорив мережу схожістю з кузенами – принцом Арчі та принцесою Лілібет, яких народила Меган Маркл.

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Відео, де син принцеси Євгенії схожий на дітей Гаррі

Онука Єлизавети ІІ показала сина зі спини, коли прогулювалася з ним парком. Він навіть виконав кілька танцювальних рухів, коли помітив, що його знімають. За добу це безтурботне відео переглянули майже 140 тисяч користувачів інстаграму.

Вітаємо нашого хлопчика Огі з другим днем народження. Ти найбільша радість у світі. Продовжуй танцювати і посміхатися, мій ангел,

– привітала принцеса Євгенія.

Милий ролик зібрав майже 3 тисячі коментарів, і чи не в кожному з них писали, що 2-річний Август – це копія дітей принца Гаррі – 3-річного Арчі та 1-річної Лілібет:

"Ой, він схожий на Лілібет";

"Схожий на сина Гаррі Арчі";

"Таке ж обличчя, як у принцеси Лілібет";

"Він Віндзор, схожий на Гаррі та Лілібет";

"У нього та Арчі є щось схоже";

"Він і його двоюрідний брат Арчі схожі одне на одного";

"Це дитина Меган і Гаррі?"

"Він схожий на Арчі... Гаррі та Меган використовували його як Арчі?"

Нагадаємо, про другу вагітність принцеса Євгенія оголосила лише в січні 2023 року. Вона опублікувала фото, на якому Огі, як вона лагідно називає сина, цілує її у живіт, і написала, що влітку в них буде поповнення.