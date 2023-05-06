6 травня 2023 року розпочалась історична подія для британської монархії – коронація Чарльза ІІІ. У перший день заплановано найбільше урочистостей. На святкування вже прибувають перші члени королівської родини, повідомляє 24 Канал.

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Не всі члени монаршої сім'ї залишилися у теплих стосунках, але цього дня вони об'єдналися, щоб привітати нового короля та королеву.

Королівська сім'я на коронації Чарльза ІІІ

Герцог і герцогиня Уельські вже прибули до Вестмінстерського абатства. Спадкоємець, принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон були одягнені у королівське вбрання.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Скриншот з відео

Прибув і принц Гаррі, але без Меган Маркл. Герцог Сассекський виглядав доволі щасливим і розслабленим, коли увійшов до Вестрінстерського абатства зі своїми двоюрідними сестрами – принцесами Беатріс і Євгенією (дочки принца Ендрю). Припускають, що він приїхав до Британії за день до коронації.



Принц Гаррі прибув на церемонію коронації Чарльза / Скриншот з відео

На відео можна було помітити, як герцог Сассекський спілкувався зі своїми двоюрідними братами та вітався з іншими членами королівської родини.

Герцог Единбурзький теж вже прибув до абатства. Він був разом із графинею Вессекською, Джеймсом, віконтом Северном і леді Луїзою Віндзор.



Герцог Единбурзський з дітьми / Скриншот з відео

Біля них помітили і принцесу Анну та її чоловіка сера Тіма Лоуренса. Цікаво, що Анна одягла чудовий головний убір із пір’ям і темно-зелений плащ.



Принцесса Анна / Скриншот з відео

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