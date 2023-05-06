6 травня 2023 року розпочалась історична подія для британської монархії – коронація Чарльза ІІІ. У перший день заплановано найбільше урочистостей. На святкування вже прибувають перші члени королівської родини, повідомляє 24 Канал.
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Не всі члени монаршої сім'ї залишилися у теплих стосунках, але цього дня вони об'єдналися, щоб привітати нового короля та королеву.
Королівська сім'я на коронації Чарльза ІІІ
Герцог і герцогиня Уельські вже прибули до Вестмінстерського абатства. Спадкоємець, принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон були одягнені у королівське вбрання.
Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Скриншот з відео
Прибув і принц Гаррі, але без Меган Маркл. Герцог Сассекський виглядав доволі щасливим і розслабленим, коли увійшов до Вестрінстерського абатства зі своїми двоюрідними сестрами – принцесами Беатріс і Євгенією (дочки принца Ендрю). Припускають, що він приїхав до Британії за день до коронації.
Принц Гаррі прибув на церемонію коронації Чарльза / Скриншот з відео
На відео можна було помітити, як герцог Сассекський спілкувався зі своїми двоюрідними братами та вітався з іншими членами королівської родини.
Герцог Единбурзький теж вже прибув до абатства. Він був разом із графинею Вессекською, Джеймсом, віконтом Северном і леді Луїзою Віндзор.
Герцог Единбурзський з дітьми / Скриншот з відео
Біля них помітили і принцесу Анну та її чоловіка сера Тіма Лоуренса. Цікаво, що Анна одягла чудовий головний убір із пір’ям і темно-зелений плащ.
Принцесса Анна / Скриншот з відео
Коронація Чарльза: онлайн-трансляція
Коронація Чарльза ІІІ та Камілли: основні події
- Процесія розпочнеться о 12:20 за київським часом з урочистої ходи. Король Чарльз III та його дружина Камілла вирушать з Букінгемського палацу. Маршрут цієї ходи складає 2,1 кілометра.
- О 13:00 за київським часом у Вестмінстерському абатстві розпочнеться урочиста коронаційна служба, яка триватиме приблизно 3 години.
- О 16:00 за київським часом розпочнеться урочиста коронаційна хода до Букінгемського палацу. Під час цього королівське подружжя буде їхати в Державній золотій кареті, яку тягтимуть вісім коней.
- Урочиста церемонія коронації завершиться виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу.
- Загалом Коронаційні заходи у Великій Британії триватимуть 3 дні – до 8 травня. Що заплановано – дізнавайтеся за посиланням.