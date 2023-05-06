У першій тіарі, схожій на мамину: принцеса Шарлотта розчулила появою на коронації дідуся

На коронацію Чарльза ІІІ 8-річна принцеса Шарлотта прибула в чарівному образі та своїй першій тіарі. Це мінікопія головного убору Кейт Міддлтон.

За королівським дрес-кодом, тіари носять тільки одружені жінки, адже це вважається ознакою статусу. Однак донька Кейт Міддлтон і принца Вільяма з'явилася на коронації Чарльза ІІІ у срібному головному уборі, який дуже нагадував її першу в житті діадему.

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Чарівний образ Шарлотти на коронації дідуся

Дівчинку одягли в білу сукню від улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон Alexander McQueen. На ній вишито чотири квітки нації – троянда, будяк, нарцис і трилисник. Вбрання Шарлотти доповнили накидкою з шовкового крепу і білими балетками.

Однак найбільше обговорень викликав головний убір принцеси – квіткова корона від Jess Collett x Alexander McQueen, виготовлена зі срібних злитків, кришталю та срібної нитки. Вона дуже нагадувала ту, що носила Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ, і була натхненна природою. Це, ймовірно, вказувало на любов короля до екології та збереження природи.

Принцеса Шарлотта на коронації дідуся / Фото Sky News

Принцеса Шарлотта на коронації дідуся / Фото Sky News

Цікаво, що у Вестмінстерському абатстві принцеса Шарлотта стояла позаду батьків – принца та принцеси Уельської – і мило тримала за руку молодшого брата Луї. Це був чи не найзворушливіший момент церемонії.

Принцеса Шарлотта з братом Луї / Фото з інстаграму Уельських

Принцеса Шарлотта з братом Луї / Фото з інстаграму Уельських