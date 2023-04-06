Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили, що візьмуть з собою найстаршого сина на коронацію Чарльза III. Та він не просто стоятиме на балконі, а виконуватиме важливе завдання.

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Що робитиме принц Джордж на коронації

Так, принц Джордж стане пажем на коронації Чарльза III. Тобто прислуговуватиме королю разом з трьома іншими хлопцями: 13-річним лордом Олівером Чолмондейлі, 12-річним Ральфом Толлемашем і 13-річним Ніколасом Барклі.

Його батьки в захваті й дуже раді, що він – паж. Це те, що його батьки довго обмірковували і чого з нетерпінням чекають – я певен, що і Джордж теж,

– кажуть джерела при Букінгемі.

Кейт Міддлтон та принц Чарльз сумнівалися, чи зможе 9-річний Джордж сумлінно виконувати обов'язки, бо є наймолодшим серед пажів. Але вирішили, що син достатньо дорослий, щоб розуміти, що відбувається.

Королева-консорт Камілла також матиме своїх пажів – ними будуть її онуки.

Нагадаємо, Чарльз III та Камілла представили кольорову листівку, яка стане запрошенням на коронацію. Ці запрошення отримають 2000 людей. На листівці зображені герби монаршої сім'ї та британський луг із дикими квітами й інші елементи.



Запрошення на коронацію / Фото з інстаграму королівської родини

Перші деталі коронації

Чарльза III коронують у Вестмінстерському абатстві 6 квітня. Зробить це архієпископ Кентерберійський. Камілла офіційно стане королевою.

Після служби королівське подружжя вийде на балкон з іншими членами сім'ї. У наступні дні відбуватимуться гучні святкування.

7 травня відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.