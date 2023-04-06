Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили, що візьмуть з собою найстаршого сина на коронацію Чарльза III. Та він не просто стоятиме на балконі, а виконуватиме важливе завдання.
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Що робитиме принц Джордж на коронації
Так, принц Джордж стане пажем на коронації Чарльза III. Тобто прислуговуватиме королю разом з трьома іншими хлопцями: 13-річним лордом Олівером Чолмондейлі, 12-річним Ральфом Толлемашем і 13-річним Ніколасом Барклі.
Його батьки в захваті й дуже раді, що він – паж. Це те, що його батьки довго обмірковували і чого з нетерпінням чекають – я певен, що і Джордж теж,
– кажуть джерела при Букінгемі.
Кейт Міддлтон та принц Чарльз сумнівалися, чи зможе 9-річний Джордж сумлінно виконувати обов'язки, бо є наймолодшим серед пажів. Але вирішили, що син достатньо дорослий, щоб розуміти, що відбувається.
Королева-консорт Камілла також матиме своїх пажів – ними будуть її онуки.
Запрошення на коронацію / Фото з інстаграму королівської родини
Перші деталі коронації
Чарльза III коронують у Вестмінстерському абатстві 6 квітня. Зробить це архієпископ Кентерберійський. Камілла офіційно стане королевою.
Після служби королівське подружжя вийде на балкон з іншими членами сім'ї. У наступні дні відбуватимуться гучні святкування.
7 травня відгримить коронаційний концерт у Віндзорському замку та відбудуться великі коронаційні обіди по всій країні.