Дружина принца Вільяма завжди виглядає бездоганно. Вона вміє підбирати одяг, який вдало підкреслює всі принади її витонченої фігури. Кетрін приголомшила своїм образом і на коронації Чарльза III, зазначає 24 Канал.
Не пропустіть Коронація Чарльза III: все, що треба знати – хронологія подій
Вишуканий look Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III
Принцеса Уельська з'явилася у Вестмінстерському абатстві у сукні кольору слонової кістки від Alexander McQueen. Вбрання було з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником. Образ підготував улюблений дизайнер принцеси.
Поверх сукні Кетрін одягнула мантію, але порушила багатовікову традицію та відмовилася від тіари. Замість цієї прикраси обрала головний убір Jess Collett x Alexander McQueen зі срібними пелюстками.
Образ дружини принца Вільяма доповнили перлинні та діамантові сережки, які колись належали принцесі Діані, а також намисто королеви Єлизавети II, виготовлене у 1950 році на прохання короля Георга VI для його дочки. Як завжди, в Кейт була бездоганна зачіска та макіяж.
Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Фото Sky News
Кейт Міддлтон на коронації / Фото Sky News
Попередні виходи принцеси Уельської
- Перед коронацією принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали паб у кварталі Сохо неподалік Букінгемського палацу. У заклад, який готується до напливу гостей, вони доїхали на метро. Для цього виходу Кетрін обрала довге червоне пальто від Eponine London.
- Перед цим Кейт Міддлтон відвідала організацію The Baby Bank у Віндзорі, де допомогла волонтерам. Вона продемонструвала світлий та елегантний образ – одягнула молочну кофтинку, двобортний блейзер від Reiss та чорні прямі штани від LK Bennett.
- На прийомі у Букінгемському палаці, який відбувся 5 травня, Кетрін була в розкішній синій сукні.