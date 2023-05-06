Дружина принца Вільяма завжди виглядає бездоганно. Вона вміє підбирати одяг, який вдало підкреслює всі принади її витонченої фігури. Кетрін приголомшила своїм образом і на коронації Чарльза III, зазначає 24 Канал.

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Вишуканий look Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III

Принцеса Уельська з'явилася у Вестмінстерському абатстві у сукні кольору слонової кістки від Alexander McQueen. Вбрання було з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником. Образ підготував улюблений дизайнер принцеси.

Поверх сукні Кетрін одягнула мантію, але порушила багатовікову традицію та відмовилася від тіари. Замість цієї прикраси обрала головний убір Jess Collett x Alexander McQueen зі срібними пелюстками.

Образ дружини принца Вільяма доповнили перлинні та діамантові сережки, які колись належали принцесі Діані, а також намисто королеви Єлизавети II, виготовлене у 1950 році на прохання короля Георга VI для його дочки. Як завжди, в Кейт була бездоганна зачіска та макіяж.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Фото Sky News



Кейт Міддлтон на коронації / Фото Sky News

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