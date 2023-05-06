Процесія розпочнеться о 12:20 за київським часом з урочистої ходи. Король Чарльз III та його дружина Камілла вирушать з Букінгемського палацу. Маршрут цієї ходи складає 2,1 кілометра: Букінгемський палац – торговий центр – арка Адміралтейства – на південь від острова короля Чарльза І – вулиця Вайтхолл – Парламентська вулиця – східний та південний боки Парламентської площі – Широке святилище – Вестмінстерське абатство.

До теми Чарльз III офіційно стане монархом: все, що треба знати про його коронацію

О 13:00 за київським часом у Вестмінстерському абатстві розпочнеться урочиста коронаційна служба, яка триватиме приблизно 3 години.

Коронація Чарльза III: онлайн-трансляція

З 12:20 ви можете переглянути трансляцію коронації нового монарха на "Суспільне. Культура".

О 16:00 за київським часом розпочнеться урочиста коронаційна хода до Букінгемського палацу. Збройні сили з усіх країн Співдружності та заморських територій, а також усі служби збройних сил Сполученого королівства, королівська охорона і королівські водники приєднаються до короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли. Під час ходи королівське подружжя буде їхати в Державній золотій кареті, яку тягтимуть вісім коней.

Урочиста церемонія коронації завершиться виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу.

Зверніть увагу! Коронаційні заходи у Великій Британії триватимуть 3 дні – до 8 травня. Що заплановано – дізнавайтеся за посиланням.