За королівським дрес-кодом, тіари носять тільки одружені жінки, адже це вважається ознакою статусу. Однак донька Кейт Міддлтон і принца Вільяма з'явилася на коронації Чарльза ІІІ у срібному головному уборі, який дуже нагадував її першу в житті діадему.
Не пропустіть У сукні кольору слонової кістки: розкішний образ Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III
Чарівний образ Шарлотти на коронації дідуся
Дівчинку одягли в білу сукню від улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон Alexander McQueen. На ній вишито чотири квітки нації – троянда, будяк, нарцис і трилисник. Вбрання Шарлотти доповнили накидкою з шовкового крепу і білими балетками.
Однак найбільше обговорень викликав головний убір принцеси – квіткова корона від Jess Collett x Alexander McQueen, виготовлена зі срібних злитків, кришталю та срібної нитки. Вона дуже нагадувала ту, що носила Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ, і була натхненна природою. Це, ймовірно, вказувало на любов короля до екології та збереження природи.
Принцеса Шарлотта на коронації дідуся / Фото Sky News
Принцеса Шарлотта на коронації дідуся / Фото Sky News
Цікаво, що у Вестмінстерському абатстві принцеса Шарлотта стояла позаду батьків – принца та принцеси Уельської – і мило тримала за руку молодшого брата Луї. Це був чи не найзворушливіший момент церемонії.
Принцеса Шарлотта з братом Луї / Фото з інстаграму Уельських
Принцеса Шарлотта з братом Луї / Фото з інстаграму Уельських
- Цікаво, що старшого брата принца Джорджа поряд з Шарлоттою та Луї не було. 9-річному хлопчику відвели відповідальну роль пажа на коронації дідуся Чарльза ІІІ. Разом з трьома своїми братами Джордж прислуговував королю.