По королевскому дресс-коду, тиары носят только замужние женщины, ведь это считается признаком статуса. Однако дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилась на коронации Чарльза ІІІ в серебряном головном уборе, очень напоминающем ее первую в жизни диадему.

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Волшебный образ Шарлотты на коронации дедушки

Девочку одели в белое платье от любимого дизайнера Кейт Миддлтон Alexander McQueen. На нем вышиты четыре цветка нации – роза, чертополох, нарцисс и трилистник. Наряд Шарлотты дополнили накидкой из шелкового крепа и белыми балетками.

Однако больше всего обсуждений вызвал головной убор принцессы – цветочная корона от Jess Collett x Alexander McQueen, изготовленная из серебряных слитков, хрусталя и серебряной нити. Она очень напоминала ту, которую носила Кейт Миддлтон на коронации Чарльза ІІІ, и была вдохновлена природой. Это, вероятно, указывало на любовь короля к экологии и сохранению природы.

Принцесса Шарлотта на коронации дедушки / Фото Sky News

Принцесса Шарлотта на коронации дедушки / Фото Sky News

Интересно, что в Вестминстерском аббатстве принцесса Шарлотта стояла позади родителей – принца и принцессы Уэльской – и мило держала за руку младшего брата Луи. Это был едва ли не самый трогательный момент церемонии.

Принцесса Шарлотта с братом Луи / Фото из инстаграма Уэльских

Принцесса Шарлотта с братом Луи / Фото из инстаграма Уэльских