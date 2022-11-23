22 листопада у Букінгемському палаці відбувся перший урочистий державний прийом після смерті Єлизавети II. Новий король Чарльз III влаштував пишний банкет на честь президента ПАР Сиріла Рамафоси.
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Кейт Міддлтон на прийомі в Букінгемському палаці
Принц Вільям і Кейт Міддлтон також вперше побували на заході як принц і принцеса Уельські. З нагоди урочистого дебюту вони постали у вишуканих образах.
Принцеса Кетрін на державний візит одягнула білосніжну сукню у весільному стилі від бренду Jenny Packham приблизно за 5 тисяч доларів. Довга сукня до підлоги була всіяна інкрустаціями у вигляді сніжинок, що додавало особливого шарму.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Hello
Серед аксесуарів Кейт Міддлтон обрала елегантну тіару Lover's Knot, перлинний браслет Єлизавети II та сережки принцеси Діани. Образ доповнив перламутровий світлий клатч, а також Орден королівської сім'ї й зірку.
Волосся принцеси Уельської було зібрано ззаду, а риси обличчя візажисти підкреслили вечірнім макіяжем у стилі smokey eyes.
Останнє про британську королівську сім'ю
- Тиждень тому принцеса Уельська вкотре підтримала Україну та допомогла з ініціативою Олени Зеленської. Вона прибула в Український громадський центр, де поспілкувалась з дітьми та вимушеними біженцями.
- 12 листопада Чарльз III вперше як монарх провів інший захід – щорічну службу з нагоди Дня пам'яті. Він з сином Вільямом, сестрою Анною і братом Едвардом поклав вінки до Кенотафу, поки принцеса Кейт і королева-консорт Камілла спостерігали за службою.