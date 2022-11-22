19 листопада Наомі Байден та Пітер Ніл зіграли урочисте весілля в Білому домі. Глянцевий журнал Vogue показав розкішну фотосесію церемонії одруження пари.

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Фотосесія з весілля Наомі Байден

Канадський фотограф Норман Жан Рой був фотографом весілля онучки президента Сполучених Штатів. На обкладинку глянцю потрапило фото Наомі з бабусею – Джилл Байден. Вони позували в обіймах у Білому домі.

Для Vogue Наомі Байден зізналась, що змалечку мріяла про гарну весільну сукню. У день свого заміжжя вона одягнула білосніжне вбрання від Ralph Lauren з мереживом у стилі Грейс Келлі.

"Як і у кожної маленької дівчинки, у мене в голові було бачення — мені дуже подобалося плаття Грейс Келлі", – прокоментувала Наомі.

На неймовірних кадрах молодята позують на балконі Білого дому, а також в одному з коридорів, де вони про щось перешіптувались. Також мережу захопили світлини Наомі та її мрійливий образ. У глянці показали й величезний восьмиповерховий лимонний весільний торт – щоб розрізати його, наречені підіймалися на драбинку.

Фотосесія весілля Наомі Байден / Фото Vogue

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