Серія заходів зі вшанування пам'яті загиблих у війні розпочалася з фестивалю – концерту на честь полеглих британських солдатів. Там показали архівні кадри з Єлизаветою ІІ, яка вважала День пам'яті одним з найважливіших заходів у своєму королівському календарі. Тоді як у неділю, 13 листопада, відбулася служба біля Кенотафу.

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Чарльз ІІІ провів службу в День пам'яті

Чарльз ІІІ вперше як монарх віддав данину пам'яті загиблим у війні воїнам – очолив королівську процесію та разом з сином Вільямом, сестрою Анною і братом Едвардом поклав вінки до Кенотафу. Принцеса Кейт і королева-консорт Камілла спостерігали за службою з балкона будівлі Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності.

Після цього відбувся традиційний марш, до якого долучилося 10 тисяч ветеранів.

Кейт Міддлтон одягла кольє Єлизавети ІІ

На фестиваль пам'яті в королівському в Альберт-холі принцеса Уельська одягла розкішну чорну сукню з креп-шифону від британського бренду Self Portrait. У її гардеробі є така ж, але білого кольору. Це вбрання коштує всього 260 доларів, інформує Express.

Однак уся увага була прикута до декольте Кейт Міддлтон. На концерт вона підібрала кольє-чокер з перлами та діамантами, який належав Єлизаветі ІІ. У цьому ж намисті й сережках принцеса Уельська була на державному похороні Її Величності 19 вересня 2022 року.